Андрей Янкулов: Какво е общото между аферата „Костинброд“, атентата срещу Гешев и случая „Нексо“?

С изявленията на т.нар. и. ф. главен прокурор Сарафов, че трагедията над „Петрохан“ и смъртта на тримата мъже му напомняла сериала „Туин Пийкс“, а въпросната неправителствена организация трябвало да бъде проверена, защото се опитвала да изземе дейността на държавните институции и да провежда своя политика в района на хижата, нагледно видяхме как една личност, незаконно иззела поста на главен прокурор, коментира без капка съчувствие смъртта на жертвите на едно престъплнеие. И вече бе с готово обвинително заключение – без да е провеждано разследване по случая и без да е ясно кой е убил тримата.

За подобно поведение на предшественика му Иван Гешев държавата вече бе осъдена от ЕСПЧ, но понеже обезщетенията се плащат от данъците на гражданите, недосегаемите ни главни прокурори продължават да минават през презумпцията за невиност като през врата у поле.

В този контекст са ценни други забележителни изявления на Сарафов, принапомнени от Андрей Янкулов, старши експерт на АКФ.

И така – какво е общото между аферата „Костинброд“, атентата срещу Гешев и случая „Нексо“?

И при трите има:

1) Гръмки публични изявления на зам.-главния прокурор Сарафов (впрочем константа по върховете на обвинението вече толкова години) в началото, които впоследствие или не са се потвърдили, или са били категорично опровергани от по-нататъшния ход на наказателното производство – по „Костинброд“ за представената в началото афера като опит на ГЕРБ да открадне изборите обвинен за нещо съвсем друго се оказа само настоящият премиер в оставка Желязков, който беше оправдан и прокуратурата не протестира присъдата; за атентата срещу Гешев до ден-днешен не знаем нищо – не се знае това разследване продължава ли и до какви изводи е достигнало; делото „Нексо“ беше прекратено от самата прокуратура.

2) Контекст на използване на институционалното говорене относно криминалните случаи за различни от законовите цели на наказателното производство.

Да си припомним:

15 май 2013 г.: „Бюлетините в печатница „Мултипринт“ в Костинброд не са брак, а са опаковани в палети и надписани за различни многомандатни райони в страната. Това обяви зам.-главният прокурор Борислав Сарафов на извънреден и безпрецедентно емоционален брифинг, продължил над два часа…Ако приемем, че това е брак, то това е брак за Кърджали, Пазарджик, Шумен, така ли“, попита реторично Сарафов.“ (линк в първи коментар)

1 май 2023 г.: „Бомбата срещу главния прокурор Иван Гешев е имала за цел да убива. Това заяви на брифинг директорът на Национална следствена служба Борислав Сарафов.

„Днес около 11:30 главният прокурор с автомобила си, пътувайки към София, на един много голям завой, на който скоростта се намалява – избухва взрив. Той е изключително силен. По сведения на очевидци, огненият стълб, който е изригнал, е бил с височина 4-5 метра. На място е установен кратер с дълбочина 30-40 сантиметра и диаметър от близо 3 метра”, заяви той. По думите му взривът е имал насоченост към пътя. „Бомбата е била не само с голям тротилов еквивалент – около 3 килограма тротил, по изчисления на експертите. В нея е имало и осколки. Те са се разпиляли и забили в отсрещните дървета. Очевидно бомбата е била с намерение да убие. Не е била целта ѝ сплашване, не е било фойерверки. Металните сачми, които намерихме, бяха с големина на човешки нокът”. Сарафов уточни, че на мястото са намерени маркери, които са оставени от извършителите. „Спрямо тях са се ориентирали, когато мине автомобилът, бомбата да бъде задействана. Изключително професионално подготвено покушение, а очевидно и добре изпълнено. само една случайност е спасила главния прокурор и семейството му, както и случайни минувачи”, добави той. (линк във втори коментар)

14 януари 2023 г.: „Необходим е много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ. Именно той ще бъде възложен на тази – една от най-големите, световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Имат изключително богат опит и авторитет”, допълни [Сарафов]. Четирима души са с обвинения във връзка със схемата. За тях Сарафов каза: „Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани – в най-реномираните световни университети. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от „Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”, уточни той. Това е сложна схема, не само за вас, а за всеки. Нищо не може да се обясни просто. Тук са необходими освен познанията на закона, но и знания от финансовата област, от сферата на най-новите съвременни IT технологии.“ (линк в трети коментар).