Крум Зарков още на първи тур спечели 57.9% от гласовете на социалистите и стана новият председател на БСП

Крум Зарков е новият председател на БСП. Това решиха делегатите на 51-ия конгрес на партията.

Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур с 57.9%.

Делегатите гласуваха и Крум Зарков да стане част от Националния съвет на БСП.

От гласувалите общо 737 делегати Зарков е събрал 416 гласа, Гуцанов – 302 , а Руси Статков – 3 гласа, от подадените действителни бюлетини.

По-рано днес досегашният председaтел на партията Атанас Зафиров обяви, че подава остава.

„Правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, но не напускам партията“, обяви той.

52 бяха имената, които бяха подадени като номинации за нов лидер, но голяма част от тях се отказаха.

Има загуби по-достойни от всяка победа и има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело, тя не е победа на един над друг, тя не е победа на един председател над друг, тя е победа над апатията и над чувството за примирение.

Това заяви новият председател на БСП Крум Зарков пред делегатите на Конгреса на партията в първата си реч след обявяването му за избран.

„Това е знак към всички българи. Знак към всеки, който си мисли, че няма смисъл да се бори, че политиката е мръсна работа. Че не е възможно, ако не те посочат. Че не е възможно, ако не те направят. Че не е възможно, ако не се договориш. Възможно е и ние днес го доказахме. Нека оттук нататък всеки български гражданин знае, че в България има партия, която има традиция и бъдеще. В която демокрацията не е само дума“, каза Зарков след избирането му и посочи, че победата е отговорност, която е готов да носи.

„И ако до вчера ни сочиха с пръст, днес трябва да ни дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади за тези избори. Първата изненада е, че изненадата дойде от БСП“, добави той.

По думите на Зарков изборът му е знак към членовете и симпатизантите на БСП,

че нищо не е загубено и „голямото сега започва“.

По-рано някои от ораторите на конгреса отправиха тежки думи срещу току-що подалия оставка председател и неговото обкръжение, включително за съюза с ГЕРБ и ДПС.

„Влязохме в лапите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тръгнахме с тях срещу президента. И кой сега е губещият? Тези две лица ни консумираха и изядоха и изплюха. Това беше една година на унижение, в която виждахме как нашият председател влиза в стаята на Делян Славчев Пеевски“, каза депутатът Иван Петков

Крум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в град София. Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в столицата и има магистърска степен по международно право и право на международните организации в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона във Франция.

Служебен министър на правосъдието в служебния кабинет на Гълъб Донев и секретар по правните въпроси на държавния глава Румен Радев от 3 юли 2023 г. до май 2025 г., когато напусна „Дондуков“ 2 заради несъгласие по въпроса за референдума за еврото. Запазил е добри взаимоотношения с празидента.

Зарков се обяви за влизане в битка със статуквото в държавата и с корупцията, олицетворявани от ГЕРБ и ДПС-Ново начало на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Има авторитет на сериозен противник на задкулисните политически играчи – доказа се е и като служебен министър на правосъдието. Ползва се с добро име в коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Лобитата в държавата са две – едното е национално отговорното, демократичното и почтеното – това което е готово да се бори политически, да губи и да носи отговорност, когато греши. И другото, което не е свободно, защото зависи от мафиотизираната олигархична власт, каза по-рано днес Крум Зарков

Той бе един от първите юристи, който на глас заяви, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов спира да е легитимен и.ф. главен прокурор. На този етап изглежда сигурно, че в БСП ще секнат двусмислията и компромисите по въпросите за избор на нов ВСС , нов и.ф. главен прокурор и задкулисието в правосъдието.

Отличен оратор с широка компетентност и мислещ човек. Верен на идеите си.

Добър избор на социалистите!