Зарков: БСП значи: „Б“ – българска, а не бутикова, “ С“ социалистическа, а не съглашателска и „П“- партия, но не на „Пеевски“

От утре очаквам ново и истинско съдържание на самата абревиатура „БСП“ – това заяви пред БТВ Крум Зарков, бивш правосъден министър и правен секретар на президента Румен Радев. Той е едни от кандидатите председателското място в партията БСП, които се явяват на избор днес.

В отговор на въпрос какво значи „БСП“ отговори: „Б“ да означава българска, а не бутикова, “ С“ социалистическа, а не съглашателска, а“П“- партия, но не „Пеевски. През последната година партията бе именно съглашателска с Пеевски, допълни той. „Това състояние

не е по вина само на Атанас Зафиров , а на всички тенори

който бяха около него и предстваляха БСП във вземането на решения и поведението й в парламента“, все неща които няма да бъдат спестени по време на днешния конгрес.

„Струва ми се, че в последната година имунната система на партията, която трябва да парира всякакви опити за превземаен отвън, беше отслабена, да не казвам изчезнала, но пък заседанието на днешния конгрес показва, че тя не е напълно заличена и има живителна сила, защото този конгрес се състои, въпреки волята на тенорите в БСП. И добави, „като социалисти ние трябва да сме на висотата на времето, за да я подемем и развием.“

Нямам лоби, каза Зарков, по повод изявление на бившата предесателка на БСП Корнелия Нинова, че днешният избор бил сблъсък на лобита.

„Всички, които ме номинираха са моят отбор. Само преди десет дни, след като заявих моята кандидура, без да да съм подкрепен от нито един от влиятелните хора в партията, напълних колата с гориво, обиколих страната, разговарях със социалистите и събрах достатъчно подкрепа, за да имам амбицията, но не арогантността, смирено да се явя на този конгрес и да поискам доверие“.

Той е бил поканен от партийните организиции на БСП в страната да даде съгласието си да бъде издигнат за председател. Социалистите по места страдат от състоянието на партията, стана ясно от думите на Зарков.

Лобитата в държавата

Това което ще се случи днес е един общ процес, който минава през едни организирани структури на нашата държава, заяви той.

Лобитата са две – едно е национално отговорното, демократичното и почтеното – това което е готово да се бори политически, да губи и да носи отговорност, когато греши.

И другото, което не е свободно, защото зависи от мафиотизираната олигархична власт.

Един от неговите олицетвоители е този, който споменах (Пеевски б.р.), но много присъдружни партии и части от тях му помагат. Този е същият, който не позволи на сегашиния премиер нито за секунда да управлява реално държавата.

„Защо допускат това другите парии това е тяхна работа, а моята, е да постаява този проблем пред моята“, Зарков.

Това е защита на конституционният ред в страната и за това ми е толква болно, защото за този ред има голяма заслуга именно социалистическата партия.

Но тя стана присъглашател, както онзи ден при промените в Изборния кодекс, на идеи които на се нейни, а чужди. Това трябва да спре, категоричен бе Зарков.

За правото и партията на Радев

Надявам се днес ние, социалистите, да повлечем крак и да започнем един процес, който е много по-дълбок и ще помогне на нашата държава да направи крайната крачка на нескончаемия й преход, а именно – пътят към правова държава, каза социалистът. На мен, каза Крум Зарков,

най-големият ми опонент не са останалите претенденти за лидерския пост, а апатията.

.. „Предстоят избори в контекста на едно много голямо национално протестно усилие и аз съм убеден, че народът ще успее да пресее тези, които са от правилната страна на барикадата и ще гласува за тях.

На въпрос дали президенът Радев е от правилната страна на барикадата, Зарков отговори: Така се позиционира и в словото си при напускане на президентство, и в интервюто, което даде. В своя проект той заяви борбата с олигархичната власт и звладяната държава. В този ред на мисли, сме на една линия, отбеляза Зарков. Надявам се днес на конгреса и цялата ни партия да застане на тази линия, каза той.

Добави, че с Радев има отношения на взаимно уважение. „Уважавам президента Радев, има ли сме нашите различя, които сме уреголирали по абсолютно иниституционален ред„, изтъкна бившият правен съветник на държавния глава.

Той добви, че ако БСП се оздрави и обнови, и застане на страната на правото, а не стои като наблюдател на случващото около нея, е възможно сътрудничество с партията на Радев.

„Ако БСП се обнови и оздрави, ако застане на онази позиция, на която е била – страната на правото и справедливостта, няма никаква причина да не сътрудничим с всички партии в тази общност“, допълни още Зарков.