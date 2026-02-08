Атанска Дишева: Сарафов, нарече „Туин Пийкс“ трагедията „Петрохан“ и измести удобно фокуса от липсата на разследване

Share Facebook

Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмисли решението си за и. ф. главен прокурор

Трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство, за да спре разпада на държавността – това каза пред БНР съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Аргумент за заключението са последните случаи „Петрохан“ и изтекли записи от камери в козметични салони и гинекологичен кабинет към порнографски сайтове:

„Във всички тези случаи е повече от очевидно, че държавни органи с конкретни функции не са изпълнили тези си задължения за контрол, за реакция по определени сигнали, за проверки. Това може да бъде преодоляно, но най-напред трябва да се намери политическа воля и след това следват персонални промени, защото с лица, които функционират и ръководят определени звена от системата на държавно устройство, не могат да направят промени“.

По думите ѝ е очевидно, че заемането на Борислав Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно:

„Публичен факт е продължаващото неизпълнение на задължение по разследване, например. И примерът с убийствата в Петрохан е само малък пример за това. След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването, той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата.

Съдия Дишева беше лаконична, че Сарафов не може да си позволи публично в ефир да казва, че едно убийство прилича на „Туин Пийкс“ и да обвинява родителите на децата, че са ги изпращали при рейнджърите край бившата хижа „Петрохан“.

Единствената цел на изместването на фокуса е разсейване на вниманието и стигане до говорене, че те са си го заслужавали и това е тенденция, която виждаме и при други публични убийства“.

Тя обясни, че трябва да има разследване и проверки за това с какво са се занимавали жертвите на тройното убийство в хижа „Петрохан“, защото това е един от начините да се стигне до извършителите на престъплението, но в случая фокусът е изместен.

Присъствието на Борислав Сарафон начело на прокуратурата е удобно – няма никакво движение по делата като атентата срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, убийството на Алексей Петров, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и сега тройното убийство край бившата хижа „Петрохан“. „Нищо не се случи по тези дела, а в същото време стоят случаи, които изобщо не се разследват, включително и политическите дела“, критикува Дишева работата на Сарафов.

Тя обърна внимание на отвода на трима съдии от Върховния административен съд по историческото дело за генерален директор на БНТ. От определението им за отвод се вижда че не са налице обстоятелства, които да пораждат обосновано съмнение в безпристрастието на съдиите, но с жалба на Кошлуков се прави опит за въздейства върху вътрешното убеждение на съда „с цел постигането на определен благоприятен за страната по делото резултат“, посочи Дишева.

Вече не се пускат SMS, а се изоплзват по изтънчени методи за натиск върху съдиите, добави тя.

Във връзка с образуваното дело в Конституционния съд по казуса „Сарафов“ Дишева подчерта, че правомощията на КС не позволяват той да каже в прав текст „освободете го от утре“ , като уточни, че решението на съда няма обратно действие, а действа занапред.

Според нея членовете на Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмислят решението си, защото то не почива на идеята и на духа на закона.