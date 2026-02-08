Атанска Дишева: Сарафов, нарече „Туин Пийкс“ трагедията „Петрохан“ и измести удобно фокуса от липсата на разследване

Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмисли решението си за и. ф. главен прокурор
Трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство, за да спре разпада на държавността – това каза пред БНР съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Аргумент за заключението са последните случаи „Петрохан“ и изтекли записи от камери в козметични салони и гинекологичен кабинет към порнографски сайтове:
„Във всички тези случаи е повече от очевидно, че държавни органи с конкретни функции не са изпълнили тези си задължения за контрол, за реакция по определени сигнали, за проверки. Това може да бъде преодоляно, но най-напред трябва да се намери политическа воля и след това следват персонални промени, защото с лица, които функционират и ръководят определени звена от системата на държавно устройство, не могат да направят промени“.
По думите ѝ е очевидно, че заемането на Борислав Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно:
„Публичен факт е продължаващото неизпълнение на задължение по разследване, например. И примерът с убийствата в Петрохан е само малък пример за това. След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването, той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата.
Съдия Дишева беше лаконична, че Сарафов не може да си позволи публично в ефир да казва, че едно убийство прилича на „Туин Пийкс“ и да обвинява родителите на децата, че са ги изпращали при рейнджърите край бившата хижа „Петрохан“.
Единствената цел на изместването на фокуса е разсейване на вниманието и стигане до говорене, че те са си го заслужавали и това е тенденция, която виждаме и при други публични убийства“.
Тя обясни, че трябва да има разследване и проверки за това с какво са се занимавали жертвите на тройното убийство в хижа „Петрохан“, защото това е един от начините да се стигне до извършителите на престъплението, но в случая фокусът е изместен.
Присъствието на Борислав Сарафон начело на прокуратурата е удобно – няма никакво движение по делата като атентата срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, убийството на Алексей Петров, убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и сега тройното убийство край бившата хижа „Петрохан“. „Нищо не се случи по тези дела, а в същото време стоят случаи, които изобщо не се разследват, включително и политическите дела“, критикува Дишева работата на Сарафов.
Според нея членовете на Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмислят решението си, защото то не почива на идеята и на духа на закона.