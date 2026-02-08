Кметът на с. Бата, осъден за купуване на гласове, продължава да управлява, въпреки окончателната присъда

Кметът на с. Бата Георги Георгиев от ГЕРБ, макар и с осъдителна присъда за купуване на гласове, продължава да управлява, докато местните власти си прехвърлят отговорността за отстраняването му. Случаят оповести БНТ , а наскоро Де Факто разказа съдебната съдебната история на кузаса с Георгиев, нашумял cъc cтpacтнaтa зaщитa нa лидepa нa пapтиятa си Бoйĸo Бopиcoв, че е невиновен.

През лятото на 2021 година кметът бе задържан за купуване на гласове. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция той е признат за виновен, а присъдата е потвърдена от Върховния касационен съд в края на миналата година.

Доказано Георгиев е признат за виновен, че е „предраполагал “ със суми от по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Потвърдената присъда бe от 10 мeceцa лишaвaнe oт cвoбoдa нa ĸмeтa с отложено изпълнeниeтo за срок от тpи гoдини.

По жалбата на осъдения кмет, сред много аргументи, съдиите записаха, че нaĸaзaниeтo e дocтaтъчнo cнизxoдитeлнo – oпpeдeлeнo е пoд минимyмa, пpeдвидeн в зaĸoнa, бeз нaлaгaнe нa дължимaтa глoбa и нa лишaвaнe oт пpaвo дa зaeмa дъpжaвнa или oбщecтвeнa длъжнocт.

Присъдата обаче с нищо не е променила кметуването на Георгиев.

Законът не е предвидил, че ако нямаш собствена съвест да се оттеглиш, можеш да продължиш да си кметуващ, тъй като не е предвидено изрично институциите да бъдат уведомявани за наложената присъда.

Стигнало се дотам две групи общински съветници да подадат сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен.

Комисията обаче „не можела“ да изисква от съда или прокуратурата съответните документи, обяснил председателят й Кольо Николов. В закона пишело, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация. Така топката отива в полето на кмета на Поморие Иван Алексиев.

В голямата община обаче също нямало документи за присъдата на Георгиев, затова се чакал отговор от Районния съд, който трябва да предоставят документите, които след това ще бъдат изпратени на ОИК, а тя трябва да поиска от президента да насрочи извънредни избори.

Местната власт очевидно няма представа, че изпълнението на една осъдителна присъда, след влизането и в сила, къкъвто е случаят, се изпълнява незабавно и прекратяването на кметския мандат, не може да се отлага поради административни неуредици.

Но очевидно, докато се задвижи бюрокрация, кметът Георгиев ще е преполовил мандата си.

„Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това“, казва общинският съветник от Поморие Веселин Анестиев пред БНТ.

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие: „Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори“.

Човекът не е единствен, който се опитва, извън закона, да задържи здраво да поста си. По върховете на прокуратурата един прокурор, наричан, „самозванец“, незаконно обитава кабинета на главния прокурор вече над 7 месеца, който трябваше да напусне на 21 юли 2025 г. , но никой в правовата ни държава не може да спре беззаконието.

Нещо повече лидерът на партията на кмета с. Бата, Бойко Борисов, каза, че поведението на „самозванеца“ е законно.

Какво чудно, че надолу по веригата, кметът на с Бата, заразен от яркия пример по върховете на властта и партийния си лидер, е харесал беззаконието, не подава оставка, ослушва се и тихомълком си кметува, въпреки осъдителната присъда за престъпление срещу избирателните права на гражданиге. Пък и нови избори са се задали, може да бъде споделен опит..