Крум Зарков, лидер на БСП, e за подкрепа на евентуално вето над избирателния закон от президента Йотова

Моето мнение е за подкрепа на евентуално вето на президента Илияна Йотов на промените в Избирателния закон, които доведоха до ограничаване на избирателни права на български граждани – това каза новият лидер на БСП Крум Зарков в предаването на Фокус с Лора Крумова.

Известно е , че ГЕРБ – СДС, Възраждане, ИТН и БСП ограничиха избирателните права на българите, които живеят в страните извън ЕС, като намалиха на до 20 избирателните им секции, при упражняване на правотоим на глас в предстоящите избори,

Имам право да кажа на парламентарната гупа да кажа какво е моето мнение ,

а то е против този закон, заяви Крум Зарков.

Мина почти година откакто КС излезе с много важно решение по доклад на проф. Янаки Столов и единодушно гласувано от всички конституционни съдии за онова, което се бе случвало на предишните избори. И което доведе до касиране на избора на 16 депутати и влизане на нова партия в НС.

В това решение са описани десетки проблеми на изборния ни процес. Нито един през това време не беше сериозно обсъден, камо ли решен от управляващите в Избирателния кодекс, отбеляза Зарков.

Оказа се, че най-важното е да бъде ограничено гласуването на български граждани в чужбина с много ясна цел – да се попречат на български граждани в Турция или поне да ги затруднят да упражнят правото си на глас.

С тази поправка те пречат и на останалите българи по света да упражнят избирателните си права, изтъкна той.Засегнати ще бъдат най-вече българските граждани във Великобритания и САЩ.

На въпрос на водещата промяната не е ли насочена срещу партията на президента Румен Радев, Зарков отговори: Не знам кого удрят, но ако се видят гласовете, дошли от Турция, ударът е най – вече срещу партията на Ахмед Доган (АСП б.р.). Ние не знаем колко български граждани ще гласуват или няма да гласуват за Румен Радев в други части на света, уточни той.

Но не е това важното, каза Зарков.

Онова , което е важно е дали един човек е български гражданин или не е. Ако е български гражданин има всички права и задължения по българската Конституция.

Другото се нарича дискриминация.

Една промяна в позицията на ПГ на БСП би осуетила покушението над избирателните права на българските граждани , защото на ГЕРБ – СДС, Възраждане и ИТН не биха стигнали гласовете за отхвърляне на ветото.

Зарков коментира и новите разкрития по случая „Петрохан“.

Потресен съм от броенето на трупове по планината

„Като всеки българин съм потресен от броенето на трупове по българската планина, каза той. Няма да се впускам в спекулации. Мога само да се надявам, а и да настоявам – компетентните органи да си свършат работата и това престъпление да не е поредното от дългия спиък неразкрити престъпления“.

Седмица след тройното убийство в хижа край Петрохан, други трима издирвани по случая бяха намерени мъртви край Враца. Въпросите за общо шест разстреляни човека, остават, а от полицията отказват подробности.

За избора начело на БСП

За вчерашния му избор за лидер на БСП Крум Зарков допълни, че: „Изборът ми начело на БСП е събитие, което действително изглежда неочаквано, но анализаторите и много хора понякога правят грешки. Защото съдят за БСП по това, което се виждаше в последната година, а не по това, което тя е. Социалистическата партия е истински, реален политически организъм. Някои го харесват, други му се противопоставят. Това е нормално. Но това е политическа общност от хора. И тя е много ценна, защото, освен всичко друго, е една от много малкото – да не кажа единствената такава“.

Според него изборът му начело на партията е „нещо, което не е договорено с никого“. „Това е избор, който стана възможен, защото хора от БСП започнаха да ме номинират и да подкрепят моята кандидатура – често против преки указания, които получаваха от моментното състояние на ръководството на БСП„, заяви той.

Изрази надежда, че

„това ще повлече крак и всички хора ще разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика“:

„Има смисъл да подкрепяш някого. Има смисъл да гласуваш. Има смисъл да участваш. Защото не е вярно, че тези, които са завладели всичко, просто са запечатали системата и тя не може да бъде пробита„.

Зарков беше категоричен, че БСП се готви за избори – смирено, но уверено. „Смирено – защото оцени своята грешка. Но уверено – защото показа, че има силата да види грешката си, да поеме отговорност и да продължи напред по-силна“, изтъкна той. И допълни, че под грешка има предвид „съглашателството на партията с Пеевски“.

По думите му към момента няма нито формално, нито неформално предложение за политическо сътрудничество от страна на Радев.

„Румен Радев обяви своя политически проект и нека той каже как ще се явява на изборите. Към момента към БСП не е правено никакво такова постъпление, доколкото ми е известно. Все пак бях избран едва вчера. Но не вярвам да има такова постъпление – просто няма политическа логика към този момент„, подчерта Зарков.

Той допълни, че посоката на БСП ще е борба срещу „завладяната държава“, за възстановяване на правовия ред и за по-добър живот на хората, а Радев е добре дошъл за разговор по тези теми.

Целия разговор гледайте във видеото.