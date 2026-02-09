МВР и прокуратурата с информация за случая „Петрохан“: основната версия е “ убийство – самоубийство“

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, които да се изпълнят от Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите.

Това каза на пресконференция, съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.

Ппреди седмица бяха открити мъртви трима души, с огнестрелни рани, в хижа в близост до прохода Петрохан. Впоследствие започна разследване и издирване на хора, свързани със случая.

Вчера на брифинг от полицията заявиха, че в района на връх Околчица, в кемпер са открити телата на трима издирвани с рани от прострелване.

Образувани са досъдебни производства за намерените починали шестима души като една от основните версии на разследващите

е убийство с последващо самоубийство или самоубийство,

обясни заместник-апелативният прокурор Наталия Николова, според събраните до момента материали.

Данните са първоначални. От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории. В продължение на 8 дни нито за минута не са спирали процесуалните дейности по двете тежки престъпления в районите на Петрохан и Околчица.

Полагаме всички усилия за установяване и документиране на обективната истина. Тук са представители на много институции, аз съм тук в качеството си на координатор“, заяви прокурор Николова.

Експертизи се изготвят на камери, мобилни телефони, компютри, хард дискове, карти памет. Също така е назначена пожаро-техническа експертиза. Изискана е информация по Закона за електронните съобщения за установяване движението на лицата и е поискано от съда разрешение за разкриване на банкова тайна, уточниха разследващите.

Установяват се огнестрелно нараняване на главата, чиято морфология на входната рана посочва за изстрел от дистанцията на упор или много близко разстояние и това е причината за тяхната смърт.

От съдебно-медицинска гледна точка

всички увреждания са в диапазон за собствена ръка,

отбеляза доц. Александър Александров, началник „Клиника на съдебна медицина и деонтология“ към Александровска болница по отношение откритите три тела при хижа край прохода Петрохан. Той добави, че заключенията от съдебно-медицинските експертизи ще бъдат представени на разследващите.

Заместник-апелативният прокурор Наталия Николова посочи, че 15-годишното момче и 22-годишният мъж, открити в кемпер в района на връх Околчица, са с наранявания в областта на главата, а аутопсията на 51-годишният мъж, намерен там, се извършва в момента.

Тя уточни, че няма следи от борба и травми, различни от огнестрелни, спрямо две от телата.

„Искам да внеса яснота относно постъпил сигнал в Окръжна прокуратура – София през миналата година, месец февруари 2025 година. В сигнала се съдържат твърдения за посегателства над малолетно лице от лице, което обитава хижата. В хода на проведеното досъдебно производство и на разследването по него не са установени твърденията, първоначално посочени в сигнала, поради отказ на роднини и родители на малолетното лице, да съдействат за разследването“, посочи прокурор Лулчева.

По досъдебното производство също е направено и запитване по реда на международното правно сътрудничество информация относно дейността на лицата в друга държава, конкретно в Мексико.

Искам да ви уверя, че разследването се провежда в две насоки, както разкриването на тежкото криминално престъпление – от една страна, а от друга се извършват активни действия за установяване на дейността на юридическите субекти, в които са участвали и които са регистрирани от лицата, чиито тела сме намерили в района на хижа „Петрохан“, каза окр. прокурор.

Ангел Папалезов от Криминална полиция към Главна дирекция „Национална полиция“ заяви:

„Много близък роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които си поставили, изпълнението, по което действат, отношението на държавните органи към тях, сдружението, на техните спонсори към тях. И те не виждат смисъл за продължаване на дейността на тяхното сдружение и техния път“.

От Министерството на вътрешните работи казаха, че членовете на сдружението преди време са помагали на органите на властта, като с тяхно съдействие е бил заловен дори и убиец:

„Мога да ви кажа, че назад във времето тези лица са осъществявали помощ на Гранична полиция, на Горската стража, на областните дирекции на МВР в София област и Монтана, при издирването на лица. Миналата година помогнаха за установяването на извършителя на едно убийство, намериха го чрез дрона, който притежават. Подавали са и са съдействали на органите за установяване на бракониерски дейности и незаконен дърводобив. Те са подпомагали дейността и на държавни органи“.

По време на пресконференцията бяха показани видеозаписи пред хижата край Петрохан, на които се виждат и чуват част от починалите, разговори между тях, моменти на сбогуване и на подпалване на част от постройката. От видеоклипа се вижда, че Калушев е напуснал преди пожара и убийствата. Прилича на приятелско сбогуване.