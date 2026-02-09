Нейка Кръстева: Още ли е адвокат Венцислав Фоти?

Share Facebook

„Имаш право да мълчиш. Имаш право на адвокат. Ако не можеш да си позволиш такъв, ще ти назначим служебен“.

Сигурно сте чували тези думи, ако не в живота, поне на кино. Във филмите служебният адвокат почти винаги е положителен герой, който защитава поверения му обвиняем или подсъдим с всички сили и средства – пледира за по-лека мярка за неотклонение, за по-леко наказание или за оправдателна присъда, ако не са събрани неоспорими доказателства за виновността на неговия клиент.

Прави го, защото защитата на обвиняемия е негов дълг – в този принцип на правото се е заклел, когато е станал адвокат.

Е, в реалния живот не е като във филмите. Гледам тия дни по БНТ репортаж от Районния съд в Свищов, който остави за постоянно в ареста Детелин Аврамов и Анита Вачкова.

Двамата бяха задържани в с. Царевец и обвинени в убийство на животни по особено жесток и мъчителен начин и създаване, предлагане и продажба на видеа, които показват изтезанията.

Само по себе си деянието е отвратително и извършителите трябва понесат предвиденото в закона наказание, ако виновността им бъде доказана. Но това е работа на разследващите органи, на прокуратурата и на съда.

Във въпросния репортаж обаче мен лично силно ме смути нещо друго: изказването на служебния защитник на Детелин Аврамов – адвокат Венцислав Фоти от Велико Търново.

Гледам и не вярвам на ушите си, както се казва в такива случаи.

„Моето становище е, че има достатъчно доказателства и е налице реална опасност от извършване на друго престъпление. Затова най-правилната мярка е задържане под стража“, споделя без грам неудобство служебният защитник.

Дори наблюдаващият прокурор Калинка Тодорова е доста по-обрана в своето изявление.

И това не е всичко. В друг репортаж от същото събитие , a адвокат Фоти казва пред журналисти: „Това, което той (б. а. – Детелин Аврамов) сподели пред мене, е че основният мотив е финансов да се правят тези неща…“.

Опс! Адвокатът не е ли длъжен и по закон, и според дадената клетва не само да защитава правата и интересите на своите подзащитни, но и да не издава тайните им? Длъжен е и още как!

Адвокатската професия е немислима без адвокатската тайна.

Да заявиш публично какво ти е казал твоят клиент, е мерзост от човешка гледна точка. Да не говорим, че на един служебен защитник, какъвто в случая е адвокат Фоти, се доверяват не само гражданите, но и държавата.

Затова питам още ли е адвокат Венцислав Фоти и защо никой не реагира на това грубо погазване на правото от негова страна?

Адвокатската колегия във Велико Търново спи ли? Къде е Националното бюро за правна помощ, къде е Висшият адвокатски съвет?

Адвокати твърдят, че досега не се е чувало за подобен случай у нас. Но колко му е той да се превърне в масова практика и към нашите съдилища, а след това и към Страсбург да полетят дела срещу държавата за нарушено право на защита. А обезщетенията по тези дела, както знаем, ги плащаме всички ние.

Но по-сериозният въпрос е: живеем ли в правова държава?