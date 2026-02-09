Нейка Кръстева: Още ли е адвокат Венцислав Фоти?

„Имаш право да мълчиш. Имаш право на адвокат. Ако не можеш да си позволиш такъв, ще ти назначим служебен“.
Сигурно сте чували тези думи, ако не в живота, поне на кино. Във филмите служебният адвокат почти винаги е положителен герой, който защитава поверения му обвиняем или подсъдим с всички сили и средства – пледира за по-лека мярка за неотклонение, за по-леко наказание или за оправдателна присъда, ако не са събрани неоспорими доказателства за виновността на неговия клиент.
Прави го, защото защитата на обвиняемия е негов дълг – в този принцип на правото се е заклел, когато е станал адвокат.
Е, в реалния живот не е като във филмите. Гледам тия дни по БНТ репортаж от Районния съд в Свищов, който остави за постоянно в ареста Детелин Аврамов и Анита Вачкова.
Двамата бяха задържани в с. Царевец и обвинени в убийство на животни по особено жесток и мъчителен начин и създаване, предлагане и продажба на видеа, които показват изтезанията.
Само по себе си деянието е отвратително и извършителите трябва понесат предвиденото в закона наказание, ако виновността им бъде доказана. Но това е работа на разследващите органи, на прокуратурата и на съда.
Във въпросния репортаж обаче мен лично силно ме смути нещо друго: изказването на служебния защитник на Детелин Аврамов – адвокат Венцислав Фоти от Велико Търново.
Гледам и не вярвам на ушите си, както се казва в такива случаи.
„Моето становище е, че има достатъчно доказателства и е налице реална опасност от извършване на друго престъпление. Затова най-правилната мярка е задържане под стража“, споделя без грам неудобство служебният защитник.
Дори наблюдаващият прокурор Калинка Тодорова е доста по-обрана в своето изявление.
И това не е всичко. В друг репортаж от същото събитие , a адвокат Фоти казва пред журналисти: „Това, което той (б. а. – Детелин Аврамов) сподели пред мене, е че основният мотив е финансов да се правят тези неща…“.
Опс! Адвокатът не е ли длъжен и по закон, и според дадената клетва не само да защитава правата и интересите на своите подзащитни, но и да не издава тайните им? Длъжен е и още как!
Адвокатската професия е немислима без адвокатската тайна.
Да заявиш публично какво ти е казал твоят клиент, е мерзост от човешка гледна точка. Да не говорим, че на един служебен защитник, какъвто в случая е адвокат Фоти, се доверяват не само гражданите, но и държавата.
Затова питам още ли е адвокат Венцислав Фоти и защо никой не реагира на това грубо погазване на правото от негова страна?
Адвокатската колегия във Велико Търново спи ли? Къде е Националното бюро за правна помощ, къде е Висшият адвокатски съвет?
Адвокати твърдят, че досега не се е чувало за подобен случай у нас. Но колко му е той да се превърне в масова практика и към нашите съдилища, а след това и към Страсбург да полетят дела срещу държавата за нарушено право на защита. А обезщетенията по тези дела, както знаем, ги плащаме всички ние.
Но по-сериозният въпрос е: живеем ли в правова държава?