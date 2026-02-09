Сарафов наруши презумпцията за невиновновност на убитите край Петрохан и близките им могат да съдят държавата в ЕСПЧ

По повод изказването на Борислав Салафов, че убийствата в хижата край Петрохан му приличат на „Туин Пийкс“, а дейността на сдружението на убитите, определи като „богоугодна“, Иван Брегов коментира, че неговата поява след дълго отсъствие в общественото пространство, прилилича на личен пиар за задоволяване на егото му, а не на институционалната памет и престижа на редовите прокурори.

Коментарът бе направен в предаването „Денят“ на Борислав Дремджиев.

„По същия начин действаше и Иван Гешев в качеството му на главен прокурор. Брегов припомни казуса с тийнджъра от Пловдив, чиито баща се бе обърнал към прокуратута с молба за помощ, а тя свика пресконференция, на която обвини детото в тероризъм. “ , каза Брегов.

Този аналог е траен и той е във вреда на българските граждани и българските деца, подчерта той.

Предстои да видим какъв ще е финалът на трагедията край Петрохан, за да се насити личното его на един човек, който не е нито главен прокурор, нито има власт да прави изявления по случая, но нелегитимно е окупирал поста, за да върши онова заради, което го държат на него.

„ Всяко негово действе е нелигимно и би могло да бъде атаквано в съда„, категоричен бе юристът.

Къде е преписката за Капитан Андреево – няма входящ номер, тя е изчезнала и няма нито един запис в системата, а става дума за престъпления срещу България и ЕС, попита преди дни Иван Христанов в предаването.

Дали ще получи отговор, можем да гадаем – зад въпросната преписка стои доклад за една от фирмите на Христофорос Аманатидис – Таки на ГКПП „Капитан Андреево“, но се оказва, че по досъдебно производство, образувано през 2022 г., в края на 2025 г. няма произнасяне – нито е внесен обвинителен акт, нито е прекратено и докладът на АДФИ за фирмата, която събира парите на границата, продължава да е в неизвестност.

В този контекс Иван Брегов напомни, че Сарафов на два пъти се разминава с проверка пред КС за това в какво качество упражнява властта на главен прокурор. Последно по повод искането на АС – Варна за легитичността на Сарафов, Брегов заяви, че очаква едно добро произнасяне на съда, който да утвърди принципа на правовата държава, а не да го постави в услуга на един кръг от интереси и на самия Сарафов.

Но дори решението на КС да постановии , че той няма масто на поста, не специалистът не очаква нещо да последва, защото решенията на КС не са самоизпълнияеми, докато прокурорската колегия не назначи нов и.ф. главен прокурор, а тя не иска да направи това.

Положението може да се промени, когато бъде избран нов ВСС, който да проведе избор и за нов и.ф. главен прокурор, и за нов главен прокурор, заключи Брегов.

Дотогава той ( Сарафов) ще говори за Туин Пийкс и за богоугодни дела. Добави – не трябва да се забравя, че всъщност Сарафов е завършил милиционерско училище. Той е учил за жандарм в Симеоново, неговото образование е приравнено на юрист, завършил СУ Климент Охридски, след няколко изпита, посочи юристът.

Брегов бе категоричен бе, че Сарафов наруши презумпцита за невиновновност на убитите, която и посмъртно им се дължи от държавата, както и на техните близки.

Ако те решат могат да потърсят правата си по съдебен ред, така както Иван Гешев бе осъден в ЕСПЧ по едно ключово дело, когато той нарече един човек престъпник, а той не беше осъден, заяви Иван Брегов

ПП. От бюджета на данъкоплатците бе заплатено присъденото обезщетение на пострадалия, една възможност по българското законодателство, която помага на безсъветните да продължават да са такива.