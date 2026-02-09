В медиите: Виж ти, прокуратурата е разследвала хижа „Петрохан“, но прекратила делото

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Защо допуснаха близките да научат от медиите… гадовете, впрегнали цялата държавна машина за прикриване на шест екзекуции? Властите пускат димки, с „които неможещите и неработещи прикриват своето неможене“

ДеФакто представя няколко позиции и разкрития, които опровергават казаните на глас неистини от труженици на власта за драмата с шесте жертви в случая „Петрохан“. Сред тях е и Борислава Сарафав, главният отговорник не „за“, а срещу беззаконието в страната. Но пък е нелегитимен на поста, тъй че думите можело и да не се броят.

След разстреляните трима мъже в хижата над Петрохна, вчера бяха намерени телата кемпер в гората над Враца. От МВР потвърдиха на брифинг, че телата са на тримата, издирвани във връзка със случая „Петрохан“. Във Врачанския Балкан в близост до връх Околчица беше дадена кратка пресконференция за случилото.

Ако МВР действаше по – адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени и спасени?

Иван Демерджиев, бивш вътрешен и правосъден министър: След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца.

Изникват много въпроси. Най-важният – ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени.

Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите – не?!

Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Държава няма – това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!

В прокуратурата е имало разследване по доклада на ДАНС за хижа „Петрохан“ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. То е водено в продължение на близо година, но е прекратено през декември 2025 г. е научило изданието от източници на държавното обвинение.

Хижата, както и сдружението са в центъра на общественото внимание вече цяла седмица, след като първо край хижата бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване, вчера стана ясно, че са открити собственикът на хижата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишният тийнейджър. Цяла седмица липсата на адекватна информация от властите само подхранва спекулациите.

През седмицата и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата. По информация на „Сега“ Софийската градска прокуратура е получила папките от ДАНС на 4 февруари м.г., като те са носили и гриф „секретно“. Тъй като мястото не се намира в района на градската прокуратура, преписката е пратена на Софийската окръжна прокуратура. Тя пък, надолу по веригата, я праща на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено след около 10 месеца – през декември миналата година. Това хипотетично се случва, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

И така възникват различни въпроси, като например:

– Защо хижата не е претърсена?

– Какво е извършила прокуратурата по разследването?

– Какво са правили по темата ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, които също са получили сигнала, пратен и до ДАНС?

Миналата седмица Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, специално се появи пред избрани медии, след като месеци наред избягва журналистите, за да съобщи, че случилото се в „Петрохан“ е по-фрапиращо от сериала „Туин Пийкс“, а той самият бил още по-шокиран от дейността на въпросното сдружение, чиято дейност определи като не „богоугодна“. Сарафов обаче и дума не каза за това, че разследване е имало, но то е прекратено.

Вчера, след откриването на тримата, убити в кемпера близо до връх Околчица, коментари имаше единствено от МВР. Досега прокуратурата се ограничава само с недомлъвките и внушенията, направени от Сарафов, заключава вестникът.

Междувренно, заради общественото недоверие към институциите и техните началници, се засилват препоръките

разследването да бъде поверено на международни следователи.

Това препоръча пред БНР по случая „Петрохан“ Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“, във връзка със случая „Петрохан“.

Когато институциите не работят професионално, започват да ie задават подобни въпроси.

Имал съм проблеми с предходни главни прокурори, които си позволяват да правят някакви определения, сравнения – в случая „Туин Пийкс“, за да прикрият своето неможене и незнание.

„Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно. Да приказваш за секта, когато само единият някой го свързва с някаква религия – също е странно. Това показва по-скоро едни димки, които неможещите и неработещи власти пускат, за да прикрият своето неможене“, коментира той.

Петя Владимирова, Дневник, с въпроси от свое име: Как точно светкавичната експертиза доказа, че стрелба отвън кемпера не е имало? – Оказали ли са съпротива първите жертви при хижата, какво е показала аутопсията.

– Въпросът в десятката е на Ботьо Ботев: Ако Калушев ги е убил, както се внушава, и е смятал да убие и момчето и младежа, защо не е свършил това при хижата, а ги взема с кемпера и бяга с тях.

– Защо никой досега не попита за една версия: че мъжете от хижата са видели, или извършили, или предприели нещо, което не трябва да стане известно, и заради което трябва да бъдат ликвидирани?

– Защо никой от коментиращите не беше попитан дали пък Калушев, детето и Златков не са видели екзекуторите и бягат, за да се спасят?

– Защо много знаещият психолог не обясни какъв може да е мотивът на Калушев да убие съратниците си в хижата, после момчето и Златков и да се самоубие в кемпера?

– Защо органите на реда, полиция, ТОЛ , като са виждали движението на кемпера, не са го спрели, нали го издирват, та трябва да го открие овчар в планината – (боже, неудобно ми е от такъв океан от антилогика…) – Щом органите са установили, че кемпера е в района на с. Бързия около Берковица защо не са тръгнали след него? Щяха да заловят Калушев и да спасят детето и другия спътник?

– Що ли питам, като отговори няма да получа…