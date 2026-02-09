Янкулов: Сарафов и Денев трябва незабавно напуснат постовете заради манипулативните изказвания отпреди дни

След днешния брифинг на зам.-апелативния, окръжния прокурор на София и ръководни служители от ГДНП за трагедията „Петрохан“ едно е сигурно: изказванията на Денев и Сарафов отпреди няколко дни за „паравоенна п***филска секта“, които нагнетиха огромно обществено напрежение и противопоставяне,

са били крайно манипулативни.

Въпросните двама незабавно трябва да напуснат заеманите от тях постове само заради това, единият така или иначе го заема без никакво правно основание.

От поднесената днес официална информация се разбра, първо, че подадените сведения за злоупотреби с деца са били разследвани от прокуратурата, но не са били потвърдени от самата нея. При това положение

изказването на Сарафов е повече от скандално.

Второ, нe беше споделено нищо за никаква паравоенна организация, която противозаконно да е изземвала дейност на държавни структури. Напротив, служителят на ГДНП обясни, че се касаело за огранизация, която оказвала помощ на редица държавни органи, а данни за незаконно въоръжение няма.

От всичко казано от Сарафов и Денев неопровергано остава само това за т.нар. „секта“, независимо как ще я наричаме.

Какво и как точно се е случило в групата на тези хора, за да се стигне до тази голяма трагедия, може би никога няма да се разбере със сигурност.

Но би било хубаво упражненията в теории на конспирацията да се поуспокоят.(Фейсбук)