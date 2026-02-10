АПС предложи на Йотова да избере Андрей Гюров за служебен премиер и да наложи вето на промените за 20-те секции

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Според АПС – формацията, останала вярна на Ахмед Доган, за служебен премиер трябва да бъде назначен подуправителят на БНБ и бивш депутат от ПП Андрей Гюров.

Това обявиха представители на АПС пред президента Илияна Йотова.

Държавният глава Илияна Йотова посрещна в президентството „Алианс за права и свободи“ (АПС) за последния кръг от консултации в търсене на служебен премиер, служебно правителство и съответно провеждане на честни и открити избори в страната след подадената оставка от правителството. От своя страна АПС приветства президента с огромен букет.

“Даваме си ясна сметка, че вие имате ограничен избор за служебен премиер и кабинет. От името на ПГ на АПС смятаме, че вашето решение за избор на служебен премиер ще получи високо одобрение в обществото. То очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори, който да осигури пълна прозрачност на изборния процес“, каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Според АПС, Анрей Гюров „е най-отдалеченият служебен премиер“, допълни Садъков.

От АПС призоваха президента да наложи вето на закона за промени Изборния кодекс, които предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.

“Вие сте партия с дълга традиция, всяка ваша позиция е от изключително значение за служебния кабинет”, каза Йотова.

Президентът отново подчерта, че ще посочи един от кандидатите за служебен премиер, но добави, че ако ги нямаше тези промени, изборът ѝ би бил коренно различен.

„Преди всичко, за да успокоим българските граждани, да покажем, че има държава, че има работещи институции, че можем да гарантираме тяхната сигурност във всяко едно отношение. Още повече виждате скока в цените, което продължава, за съжаление. Трябва да се справим с този шок. Трябва да го преодолеем. Трябва да намерим най-добрите мерки за уязвимите, за най-бедните хора. Трябва да прецените вие, в Народното събрание, разбира се следващият служебен кабинет, какво ще се прави с финансите на страната ни, как ще се постъпи с бюджета – удължаване или продължаване на вече вкаран в Народното събрание вариант за бюджет. Как ще продължим с външно политическите си приоритети, няколко от тях вече са поети и предстоят тяхното изпълнение, предстоят и нови.

Всяка ваша препоръка, всяка ваша позиция или мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет“, изтъкна държавният глава.