Биляна Гяурова: За ВСС не трябва да има парламентарна, а обществена квота за ВСС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„Актуални предизвикателства пред върховенството на правото, независимост, ефективност и отчетност на съдебната власт в условия на изтекли мандати“. Това е темата на публична дискусия, която организират от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) и Съюза на съдиите в България. Това заяви пред БНР, иляна Гяурова, директор на БИПИ.

„Ще имаме гости от Румъния и от Испания ще се включи онлайн заместник-председателят на техния върховен съд“, каза Гяурова.

„Румъния все още не е изпаднала в такъв казус с изтекли мандати, но там пък нещата са структурирани по съвсем различен начин. Първо – Висшият съдебен съвет е с по-малък състав, второ – има гражданска квота в този Висш съдебен съвет. Вече се доближаваме до испанския опит, защото там малко над 6 години техният Висш съдебен съвет оперира извън мандат и ще е хубаво да видим как са ги разрешили нещата и дали по някакъв начин тук може да се тръгне законово в тази посока“.

Парламентарната квота за съдебната система (основно във Висшия съдебен съвет) не трябва да е парламентарна, добави още в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ директорът на БИПИ:

„Трябва да е обществена квота и през тази обществена квота да бъде създаден този коректив вътре във Висшия кадрови административен орган на съдебната система, за да се избегне това капсулиране, което би се получило„.