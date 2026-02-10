Майките на убитите Калушев и Златков : „Това е професионално извършено убийство, очевидно са били свидетели на нещо“

Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР. Синът ми не е извършил всичко това. Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува“. Това заяви силно развълнувана пред репортер на Lupa.bg майката на намерения мъртъв Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова. „Вие не го познавате, нали?! Ами попитайте всички, които го познаваха – той не е способен на това. Иво не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Не, не, не – категорично не! Сто пъти не! Това противоречи на възгледите му, на възпитанието, на морала му“, допълни Стела Димитрова-Майсторова, която е сред най-известните родни пианистки. Жената е съсипана, след като вчера труповете на сина й и на останалите двама млади мъже – 15-годишният Алек и 23-годишният Николай Златков, бяха намерени в кемпера му близо до връх Околчица. Тя отказва да повярва в разследването на полицията и смята, че всичките 6 жертви са били убити от друг човек. „Не желая да давам интервюта на този етап. Твърде голяма е болката ми. Но ще говоря, защото паметта на Ивайло не бива да бъде опетнявана с изфабрикувани версии“, сложи точка на краткия разговор с наш репортер Стела Димитрова – Майсторова. Тя все още не е получила тялото на сина си, тъй като то е задържано от полицията за аутопсия. ( Лупабг)

Върху тях се спят внушения, а те не могат да отговорят. Мъртви са!“

Според Ралица Асенова, майката на Николай Златков, няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. Пред Нова тв тя подчерта, че решението ѝ да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани.

„Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения”, каза тя.

Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя.

„Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно”, каза Асенова.

Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок”. „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение”, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите”, разказа почернената майка.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

„Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?”, попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, добави тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. „През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора”, каза тя.

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата.

„Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме”, разказа тя.

Приятелка на убития Ивайло: Той беше невероятен човек с изключително високи ценности

Пред Нова тв, дългогодишна приятелка на Ивайло Кушлев сподели, че четири планиниски джипа са преминали покрай чешмата на „Петрохан“, броени часове преди тройното убийство в хижата.

Майката повдигна въпроса за преминаването на четирите планински джипа в района.

„Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, заяви тя.

Вчерашната пресконференция на прокуратурата и МВР не остави впечатление, че разследващите се интересуват от вериися за убйство на шесте жертви от външни извършители.

Асенова подчертава, че всички внушения за секта, религиозно влияние или задължителни духовни ритуали са напълно неверни и не почиват на никакви факти.

Никакви задължителни практики – за нищо. Не знам защо се изсипва всичко това върху хора, които не могат да се защитят. Те вече не могат да говорят”, добави Асенова.

Коментар по темата даде бившият зам.-ректор на Академията на МВР Милен Иванов.

Според експерта по национална сигурност случаят не е инцидентно престъпление.

„Моето мнение е, че последните събития са следствие от много други събития около тази хижа. Това е една поредица от събития, която ДАНС и МВР са длъжни да уточнят, за да се изясни механизмът на последната една седмица. Това не е инцидентно престъпление. Нещо се е случило, за да се стигне до този резултат”, каза той.