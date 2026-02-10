Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с АПС, МЕЧ и „Величие“ за служебен министър-председател

Share Facebook

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с „Алианс за права и свободи“ (АПС), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Илияна Йотова ще приеме в президентската институция първо АПС от 10:00 ч., след това МЕЧ от 11:30 ч., а с „Величие“ ще разговаря в 13:00 ч.

Миналата сряда държавният глава разговаря с „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН). Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници, каза президентът Йотова. Първата неделя след Великден е 19 април.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.