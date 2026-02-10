Прокуратурата е пречка за изваждането на България от сивия списък за пране на пари, сочи правосъдният министър

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

BIRD: Когато самите прокурори престъпват закона, КОЙ да ги разследва

Прокуратурата единствена не е изпълнила изискванията, за да бъде извадена България от сивия списък за пране на пари, в който попадна през 2023 г. Това става ясно от стенограма от заседание на Министерския съвет, съобщена от Медиапул.

България е „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF) и от три години изпълнява програма с мерки за излизане от т.нар. „сив“ списък.

През февруари предстои да излезе Доклада за оценка за напредъка на страната ни, като вече е ясно, че от общо 25 мерки България е изпълнила 24 мерки. Единвественото неизпълнение е от страна на прокуратурата.

„В резултат на усилията на целия кабинет (правителството на Росен Желязков – бел.ред.), на госпожа Петкова (финансовият министър – бел. ред.), на различните институции, в крайна сметка се отчита изпълнение на 24 от 25-те критерия за излизане на България от сивия списък.“

Това посочва министърът на правосъдието Георги Георгиев, който е заместник-председател на координационния съвет по изваждането на България от списъка, по време на правителственото заседание на 21 януари 2026 г.

„Критерият, по който искат да видят допълнително прогрес, за да се види, че не е спорадично, е извън изпълнителната власт, а именно дейността на Прокуратурата и прилагането на новите, приети от нас реформи в областта на наказателното правораздаване и преследването на пране на пари – нещо, което е от стратегическо значение, макар и нишово и неизвестно за широката публика„, посочва министър Георгиев.

Той уточнява, че този доклад предстои да бъде приет през февруари. Правосъдният министър се надява през юни, след представяне на нови данни за ръст за броя на разследванията, да се постави началото на процеса на изваждане на България от сивия списък.

От страната се изискваше да подобри процедурите по разследване и „наказателното преследване на различните видове изпиране на пари, включително корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност“.

Това е единствената мярка, която продължаваме да не изпълняваме заради прокуратурата, става ясно от думите на правосъдния министър.

BIRD: КОЙ да ги разследва?

#Еврото е намерил нов начин да крие смачкани досъдебни производства за тежки кражби по времето на #ГЕРБ – като не изпраща постановлението на ощетеното юридическо лице, пише Междувременно ортакът на Петьое намерил нов начин да крие смачкани досъдебни производства за тежки кражби по времето на– като не изпраща постановлението на ощетеното юридическо лице, пише BIRD .BG

#ДКК Проучване на изданието е установило, че Сарафов и подопечните му прокурори вече два месеца не изпращат в Министерството на икономиката постановлението за прекратяване на делото за 120-те милиона, подарени отна „правилните“ фирми по времето на третия кабинет #Борисов – за рекултивация на мини и рудници. Делото бе прекратено бе прекратено малко преди коледните празници, съобщи BIRD.