Радостин Василев с „блестящ“ репертоар за краткотрайна слава провали консултациите на МЕЧ с президента

Представителите на МЕЧ отказаха да проведат консултации на закрити врата с президента Илияна Йотова, защото тя трябвало да подаде оставка заедно с Румен Радев.
Това заяви Радостин Василев, лидер на МЕЧ, който с шефа на парламентарната група Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов се озоваха в Президентството по покана на държавния глава.
Васил, видимо подготвен бе дошъл да демонстрира, че когото и да избере за премиер, служебното правителство не е отговорност на Илияна Йотова , тъй като правомощията ѝ по Конституция бири ограничени.
След това представителите на МЕЧ напуснаха Гербовата зала без да изслушат президента.
Малко преди Василев се сети да каже, че все пак единствената възможна кандидатура за служебен премиер е на подуправителя на БНБ Андрей Гюров – „само той може да се еманципира от модела на Пеевски и Борисов“, нищо че това не е работа на Йотова.
Илияна Йотова се обърна към медиите и каза, че все пак благодари на МЕЧ, ноте очевидно са дошли, за да си кажат думите за своята предизборна кампания.
За измисленото величие
Назидателният лидер на МЕЧ е добре да мине и през Конституциония съд, за да уточни правомощията на един вцепрезидент, встъпил в правомощията на държавния глава.
Ако съдиите му противоречат, може и да ги посрита, видяхме, че с това умее великолепно да се справя в НС, и непременно да ги запише, за да чуем после беседата.
Но когато си поканен „на гости“, в случая в президентство и не ти е приятно – не отиваш.
Но ако идеш – спазваш държавния протокол, а не използваш светлините на прожектора, за да блеснеш с измислено величие пред електората с героични нападки срещу „домакина“.
Така правят истинските политици, междувпрочем и мъже – не губят първите си седем години в боричкане за краткотрайна слава от незначителна главна роля за кратко на сцената.