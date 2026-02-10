Радостин Василев с „блестящ“ репертоар за краткотрайна слава провали консултациите на МЕЧ с президента

Представителите на МЕЧ отказаха да проведат консултации на закрити врата с президента Илияна Йотова, защото тя трябвало да подаде оставка заедно с Румен Радев. Това заяви Радостин Василев, лидер на МЕЧ, който с шефа на парламентарната група Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов се озоваха в Президентството по покана на държавния глава. Васил, видимо подготвен бе дошъл да демонстрира, че когото и да избере за премиер, служебното правителство не е отговорност на Илияна Йотова , тъй като правомощията ѝ по Конституция бири ограничени.

“ Мисля, че не сме в състояние да водим диалог, тъй като трябваше като като Вас да бъдат лустрирани от заемане на висши постове, Вие сте част от олигархичен модел. Няма да участваме повече на тези безсмислени консултации, защото умишлено ги протакате, за да си създаде Румен Радев партия.

Не искам да се чувствате обидена. Днес трябваше да се готвим за избори 2 в 1.а не да се готвите за кампания от поста президент и да търсите от неуспелите партии в парламента потвърждаване на една кандидатура, измежду 5, които са абсолютно компрометирани“, заяви безапелацонно лидера на МЕЧ.

След това представителите на МЕЧ напуснаха Гербовата зала без да изслушат президента. Малко преди Василев се сети да каже, че все пак единствената възможна кандидатура за служебен премиер е на подуправителя на БНБ Андрей Гюров – „само той може да се еманципира от модела на Пеевски и Борисов“, нищо че това не е работа на Йотова. Илияна Йотова се обърна към медиите и каза, че все пак благодари на МЕЧ, ноте очевидно са дошли, за да си кажат думите за своята предизборна кампания.

