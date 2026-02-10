Последни новини
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за повишаване в 9 длъжности „съдия“ във ВКС – Гражданска колегия

10.02.2026 Законът

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложението на председателя на Върховния касационен съд за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – Гражданска колегия.

На основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ са обявени 7 свободни длъжности „съдия“ във ВКС – Гражданска колегия.  Обявени са и 2 длъжности „съдия“, които предстои да се овакантят поради навършване на възраст за пенисиониране от 25.06.2026 г. и от 26.09.2026 г.

Колегията обяви, конкурс  за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ във ВКС – Гражданска колегия. Кандидатите могат да подадат заявление за участие в него в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Заявленията и приложените към тях документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на ВСС, на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС.

Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определят от конкурсната комисия и се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, публикувано в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

