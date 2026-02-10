Апелативните съдии приемат, че на този етап механизмът на причиняване на уврежданията на пострадалия, посочен в предварителната съдебно-медицинска експертиза и показанията на свидетели – очевидци на конфликта, според които обвиняемият е нанесъл удари в областта на главата на пострадалия, като липсват доказателства за проявена агресия от страна на починалия.

Случаят е от началото на февруари, а загиналият е на 47 години. С блъсъкът е резултат от направена забележка заради високата скорост, с която младежът преминал покрай мъжа, твърдят близки на загиналия. По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата

Според медицинската експертиз, починалият е имал нанесени удари в лицето, а увреждане в тила при падане е довело до мозъчна травма.

Софийски градски съд прие, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

АС се съгласява с направения от Софийския градски съд извод за липса на опасност от укриване на обвиняемия, предвид наличието на постоянен адрес и трудова ангажираност.