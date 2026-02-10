 Апелативните съдии приемат, че на този етап механизмът на причиняване на уврежданията на пострадалия, посочен в предварителната съдебно-медицинска експертиза и  показанията на свидетели – очевидци на конфликта, според които обвиняемият е нанесъл удари в областта на главата на пострадалия, като  липсват  доказателства за проявена агресия от страна на починалия.

Случаят е от началото на февруари,  а загиналият  е  на 47 години. С блъсъкът е резултат от  направена забележка заради високата скорост, с която младежът преминал покрай мъжа,  твърдят близки на загиналия. По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата

Според медицинската експертиз,  починалият е имал нанесени удари в лицето, а увреждане в тила при падане е довело до мозъчна травма.

Софийски градски съд прие,  че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

АС се съгласява с направения от Софийския градски съд извод за липса на опасност от укриване на обвиняемия, предвид наличието на постоянен адрес и трудова ангажираност.
Но  приема, че е налице риск от извършване на престъпление, който  не е с нисък интензитет.
Липсата на самоконтрол, безпричинното посегателство и незачитането на личната неприкосновеност в конкретния случай разкриват висока степен на обществена опасност на обвиняемия и на деянието, довело до загуба на човешки живот, приемат съдиите.
С тези  съображения съдебният съсътав не  се съгласява , че баланс между обществен и личен интерес може да се постигне с по-лека мярка за неотклонение, основавайки се единствено на чисто съдебно минало и млада възраст на обвиняемия.

Защитата поиска мярката за неотклонение да остане непроменена и посочи данни, според които пострадалият е хвърлил предмет към автомобила на обвиняемия и му е нанесъл удар през прозореца на колата, предаде БТА.

Обвиняемият казва пред съда, че много съжалява за случилото се. Съдът обаче остава непреклонен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.