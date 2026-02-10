Апелативният съд – София измени мярката за неотклонение на 20-годишен младеж, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда.
Апелативните съдии приемат, че на този етап механизмът на причиняване на уврежданията на пострадалия, посочен в предварителната съдебно-медицинска експертиза и показанията на свидетели – очевидци на конфликта, според които обвиняемият е нанесъл удари в областта на главата на пострадалия, като липсват доказателства за проявена агресия от страна на починалия.
Случаят е от началото на февруари, а загиналият е на 47 години. С блъсъкът е резултат от направена забележка заради високата скорост, с която младежът преминал покрай мъжа, твърдят близки на загиналия. По думите им смъртта му настъпила след тежък удар по главата
Според медицинската експертиз, починалият е имал нанесени удари в лицето, а увреждане в тила при падане е довело до мозъчна травма.
Софийски градски съд прие, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.
Защитата поиска мярката за неотклонение да остане непроменена и посочи данни, според които пострадалият е хвърлил предмет към автомобила на обвиняемия и му е нанесъл удар през прозореца на колата, предаде БТА.
Обвиняемият казва пред съда, че много съжалява за случилото се. Съдът обаче остава непреклонен.