СЮБ призовава политиците в следващото НС да има повече качествени юристи и да спре четенето на законите „отзад напред“

Изтича мандатът на 51-вото Народно събрание (НС). Това е поредният парламент с ниско обществено доверие, който не намери време и сили да изпълни решение на Бюрото на Великото народно събрание от 15.05.1991 г. и вече сме единствената страна в Европейския съюз (ЕС)

Най-съществените фактори за този нисък рейтинг на последните парламенти по изследвания на Националния център за парламентарни изследвания при НС, Центъра за оценка на въздействието на законодателството, Института за развитието на публичната среда и други организации са следните:

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и наши изследвания показват, че поредицата НС на РБ са на първо място в ЕС по законодателни предложения, направени от народни представители – над 68%. За сведение в страните от ЕС тази стойност е средно около 20%, като в Гърция, Финландия и Швеция е 0%, в Дания е 1%, в Нидерландия, Ирландия и Словакия е 2% и т.н.

Разбира се причините за тази българска депутатска активност е ясна на всички, но държим да отбележим, че в мотивите на р. №1/2020 г. на КС на РБ (което бе разделило съдиите по равно) е посочено, „че за да бъдат конституционосъобразни приеманите от НС актове трябва да съответстват както на Конституцията на РБ, така и на останалите действащи закони, защото друго би противоречало пряко на чл. 4, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Конституцията“.

Полезно е народните представители да се запознаят с това решение, за да разберат, че Законът за нормативните актове създава за тях императивни норми, в т. ч. и регулиращи законодателството и законодателния процес!

За съжаление законопроектите, изготвени от народни представители, често имат лоша и непрецизна законодателна техника, а оценката за въздействието им е твърде формална.

Трябва да отбележим и обстоятелството, че голяма част от внесените в НС законопроекти са без представен анализ на съответствието спрямо правото на ЕС. Законите се изменят непоследователно и хаотично като промените не рядко имат повече политическо послание, отколкото да целят реално регулиране на обществените отношения. Обновяването на правната уредба не трябва да бъде самоцел, нито да бъде реакция на текущи политически и обществени настроения.

Съществено е, че за над 80% от законодателните предложения не са извършени необходимите изследвания или научни експертизи.

През мандата си НС не само не прекрати, но продължи отричаната практика да се променят закони с преходни и заключителни разпоредби. Поради тази опасна и противоконституционна тенденция в законотворчеството юристите създадоха „принципа“ законът да се чете отзад напред!

Абсурдно е, ако не е комично, да се отчита за положителна работата на НС по броя на приетите актове, повечето от които са „поправка на поправката“. Като причина за направените законодателни предложения често е посочена „неефективност на действащото законодателство“, прието в повечето случаи от същото НС.

Съюзът на юристите в България e единствената правна НПО, която с обръщение към 166 депутати, внесли ЗИД на Конституцията, ги призова да изтеглят законопроекта като противоконституционен и непрофесионално подготвен (писмо с изх.№41/19.09.2023).

Това искане на СЮБ бе последвано от 24 единодушни мнения на изявени конституционалисти и правни НПО за противоконституционност на промените, разбира се незачетени.

Последиците от тази конституционна промяна, извършена, забележете, по часови график след решението на КС доведе до сериозни политически, на границата на конституционни, кризи!

Всички знаем, че НС осъществява законодателната власт (чл. 62, ал. 1 от Конституцията) и основната и водеща негова дейност е да приема нормативни актове. Съществена предпоставка тази дейност да бъде конституционосъобразна и качествена е в неговия състав да има

повече юристи с многогодишен стаж и високи професионални качества!

С настоящето не обхващаме всички слаби страни в законодателната дейност на поредното НС, но изложеното е достатъчно основание да призовем всички политически партии и коалиции да се съобразят с него, когато формират кандидатските си листи за народни представители за следващия Парламент!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (ВЛ. СЛАВОВ)