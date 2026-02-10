ВАС потвърди като незаконосъобразна норма от Наредбата за утвърждаване на образци на книжа по връчването по ГПК

Share Facebook

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение на тричленен състав на съда, с което като незаконосъоразна беше отменена разпоредбата на чл.3, т.5 от приложение №24 към Наредба №7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), издадена от министъра на правосъдието.

Върховните съдии от касацонната инстанция приемат, че решението е валидно и допустимо. При първоначалното приемане на нормативния акт не е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. За да бъде законосъобразен определен нормативен акт е необходимо спазването на изискванията и на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Съгласно тези разпоредби, съставителят трябва да публикува на интернет страницата на институцията проектът на Наредбата, заедно с мотивите и да предостави на заинтересованите лица най-малко 14-дневен срок за предложения и становища. Това изискване е гаранция за принципите на откритост, на съгласуваност и на стабилност. По делото няма данни проектът да е публикуван с мотиви, съответно – доклад.

Неоснователни са доводите на министъра на правосъдието, че административното производство по издаване на нормативния акт е било приключило преди 01.01.2008 г., тъй като нормативният акт е с дата от 22.02.2008 г., изпратен е на същата дата за обнародване в ДВ и е обнародван на 28.02.2008 г. Тоест административното производство не е било приключило към 01.01.2008 г. и при влизане в сила на нова процесуална норма, която се прилага веднага и спрямо заварените висящи административни производства, същата е следвало да бъде съобразена и приложена.

Решението е окончателно.