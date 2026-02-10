Йово Николов за „Петрохан – Околчица“: Разследването е съсредоточено около една версия, защото е удобна. А черните джипове, а близките, а мъртвите?!

Във всички медии беше пускана контролирана информация

Генерални темели на правосъдието у нас са зачеркнати

Пресконференцията на МВР и прокуратурата е безкрайно закъсняла. Липсата на информация по случая и действията за разкриване на престъпленията е създало истерия в обществото.

Това мнение изрази пред БНР за случая „Петрохан – Околчица“ журналистът от „Капитал“ Йово Николов.

По думите му е притеснително, че толкова време никаква информация не е излязла от разследващите, което е дало възможност „да се ширят всякакви слухове, версии, интерпретации, манипулации и пропаганда“, а един от резултатите е, че жертвите са били превърнати в убийци.

„Тази очерняща кампания възмути абсолютно всички. Представете си роднините на тези жертви. Това се нарича

повторна виктимизация

– когато превърнеш жертвата във виновна за самата си смърт. Това е безобразно.“

За случая в хижа „Петрохан“ информацията можеше да бъде дадена по-рано, категоричен е той.

„Някакви тежки глупости се използват като претекст да се крие информация от обществото и това създаде напрежение.“Разследват трагедията в хижа до „Петрохан“ и в близост до връх Околчица, завършила с шестима мъртви.