Ловешкият окръжен съд оправда бившия кмет на града Минчо Казанджиев по обвинение за безстопанственост

Ловешкият окръжен съд оправда бившия кмет на града Минчо Казанджиев по обвинението за безстопанственост. Според прокуратурата преди повече от десет години Казанджиев е приел доставка на атракционно влакче, което не е отговаряло на параметрите на офертата на общината. По този начин е проявил безстопанственост при управлението на публични средства, съобщи БНР .

Освен срещу Казанджиев делото се води и срещу Тотка Симеонова, бивш главен счетоводител на Община Ловеч.

То започна през 2018 г. в Специализирания съд, който ги оправда за закупуването и приемането на влакчето.

След това делото беше върнато за ново разглеждане на първа инстанция в Ловешкия окръжен съд.