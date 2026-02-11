Ловешкият окръжен съд оправда бившия кмет на града Минчо Казанджиев по обвинение за безстопанственост

Ловешкият окръжен съд оправда бившия кмет на града Минчо Казанджиев по обвинението за безстопанственост. Според прокуратурата преди повече от десет години Казанджиев е приел доставка на атракционно влакче, което не е отговаряло на параметрите на офертата на общината. По този начин е проявил безстопанственост при управлението на публични средства, съобщи БНР .
Освен срещу Казанджиев делото се води и срещу Тотка Симеонова, бивш главен счетоводител на Община Ловеч.
То започна през 2018 г. в Специализирания съд, който ги оправда за закупуването и приемането на влакчето.
След това делото беше върнато за ново разглеждане на първа инстанция в Ловешкия окръжен съд.
Казанджиев управлява града три мандата от 2003 г. до 2015 г. , а понастоящем е общински съветник от БСП. Делото срещу него бе за това, че общината е закупила атракционно влакче.
След вчерашните оправдателни присъди Казанджиев коментира, че е очаквал това:
„Аз не очаквах нищо друго. Фактът, че имаме две оправдателни присъди, вече достатъчно добре говори за правотата ни, за липсата на вина в онова, което сме правили.
Атракционното влакче беше закупено през 2014 г. за 360 хиляди лева, но следващият кмет на общината го спря от движение.
„Влакчето не трябваше да бъде спирано след моето напускане на общината. Ако беше работило, досега да се беше изкупило“, отбеляза Казанджиев. Общинският съвет трябваше да го да го продаде и щеше да реализира печалба. А то стои и гние в казармата“, добавя Казандижев.
Ивета Анадолска, адвокат на Тотка Симеонова, допълва: „Обвинението, както е повдигнато, нямаше как да бъдат осъдени за това„.
Прокуратурата ще протестира оправдателните присъди пред Апелативния съд във Велико Търново.