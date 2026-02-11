Последни новини
Парламентът ще изслушва ръководството на МВР за убийствата в районите на  „Петрохан – Околчица“.

Депутатите ще изслушат днес ръководството на МВР заради убийствата в  хижа   „Петрохан“ и „Околчица“.

Парламентът  реши да обедини  в едно две изслушвания, предложени съответно от „Има такъв народ“ и от „Възраждане“, относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложиха към поканените да се присъедини и председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Министърът на МВР в оставка Даниел Митов няма да се яви лично, съобщи Рая Назаран.  В предварително изпратено писмо до Народното събрание той уведомява, че тази седмица няма да може да присъства, без да посочва причините за отсъствието си.

Вместо него се ще се  явят заместник-министърът Филип Попов, директорът на ГДНП гл. комисар Захари Васков и началникът на „Криминална полиция“ към ГДНП Ангел Папалезов.

БНР напомня, че Митов не се е появявал публично, откакто на 2 февруари бяха открити първите три тела край бившата хижа „Петрохан“, и досега не е коментирал случая.

„Това е политическа мафия – отдолу седи дрогата, а момчетата са абсолютно чисти!“

Това заяви преди медиите художникът Николай Майсторов, който е пастрок на Ивайло Калушев, открит мъртъв заедно с Николай Златков и 15 -годишния Алек в местността на връх  „Околчица“ . Открититео бе направено  седем дни  след като в хижа „Петрохан“ вече бяха намерени телата на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев.

Версиите се множат, но започва да взима връх недоверието, че става дума за ритуално самоубийство по внушение на властите.

„Лъжата е огромна! Следствието кой знае какви неща натрупва“, подозира вторият баща. Майсторов е съпруг на майката на Ивайло Калушев – известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова, която е съсъпана от случилото се.

