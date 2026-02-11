Последни новини
Home / Без категория / „Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ – протест на ГД БОЕЦ пред сградата на МВР

De Fakto 11.02.2026 Без категория Напишете коментар 129 Прегледа

Снимка БГНЕС

Протест под наслов „Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ организират от Гражданско движение БОЕЦ пред сградата на МВР от 18:30 часа, съобщи БНР.

Искането на протеста е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и директорите на националната полиция и ГДБОП

да бъдат отстранени незабавно.

Организаторите призовават МВР и прокуратурата да бъдат оглавени от хора, които имат обществено доверие=

Както и да бъде е извършено цялостно и задълбочено разследване на случая „Петрохан“, което да установи и представи на обществото истината.

 

About De Fakto

