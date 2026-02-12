Андрей Гюров: Има един човек, узурпирал офиса на главния прокурор и правосъдният министър трябва да вземе мерки

Смята, че вътрешният министър трябва да е човек от системата Очаквам да защитите честността на изборите и всеки наш глас, заяви президентът Илияна Йотова

Започвам разговори за състав на служебното правителство, каза подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, на когото президентът Илияна Йотова възложи съставянето на служебен кабинет.

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров направи сериозни зявки за управлението, не пропусна и случаят „Сарафов“, който вече над седем месеца се представя за и.ф. главен прокурор, след като му изтече срока на 21 юли 2025 година.

„Имаме един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът на правосъдието трябва да предприеме мерки в тази посока“, заяви Гюров пред журналисти.

Наскоро бе поискано бъдещият служебен правосъден министър да предложи нов временен главен прокурор на мястото на Сарафов.

Коментарът Гюров направи след разговор с президента Илияна Йотова.

По-рано днес тя му връчи мандат за съставяне на служебно правителство. Държавният глава заяви, че очаква от него до седмица да представи състав на кабинет – тоест, до 19 февруари.

Ако Гюров се справи в едноседмичен срок, Йотова ще издаде указ за насрочване на изборите на 19 февруари, точно два месеца предиденя на вота – 19 април.

Андрей Гюров отказа да говори за конкретни имена за състава на правителството си пред медиите.

Всички възможности са на масата,

отговори той на въпрос дали Бойко Рашков може да бъде изборът за вътрешен министър.

Той посочи, че това трябва да е „човек с репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори“.

Според него списъкът с такива хора не е много голям. Според мен трябва да е човек от системата на МВР, допълни Гюров.

„Гледаме ги в цялост – както министърът на вътрешните работи, така и този на правосъдието. Имаме един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът на правосъдието трябва да предприеме мерки“, каза още Гюров.

Предстоят срещи и разговори, каза кандидатът за премиер. Основната задача за нас в момента е да осигурим честни избори, така че българските граждани да видят смисъла да гласуват, допълни той.

„В момента имаме удължителен бюджет, със сигурност трябва да направим още един, защото датата на изборите беше изместена. В зависимост от резултатите от изборите ще имаме разговори – моето мнение е, че новото управление трябва да дойде със собствената визия за управление и бюджет на страната„, заяви още той.

Той допълни, че имената на бъдещите министри са изцяло негова отговорност.

Това, върху което се обединихме с президентството, е, че в този кабинет

не трябва да има хора на конци, сламени фигури, заплюти територии,

каза Гюров и допълни, че хората на площада ясно са казали, че не искат такова управление.

Гюров каза още, че не е зависим от нито една от политическите партии.

Ще работим по най-важните задачи пред държавата, за да има едно плавно предаване на управлението към следващото мнозинство, да се справим с всички кризи, които биха се изправили пред нас и да осигурим спокойствие, да вършим работа без да се създава истерия, заяви той.

Пред президента при връчването на мандата той заяви, че ще подходи с разум и отговорност. Ситуацията не е нормална. Това е една ситуация, в която никой на никого няма доверие, каза той.

Заяви, че бъдещите министри ще са хора с „опит, експертиза и приличие“. Това ще са хора, които няма да се налагат с агресия, няма да действат безпардонно, а ще всяват спокойствие, допълни Андрей Гюров.

„Не очакваме кредит на доверие, не очакваме и доверие, очакваме възможност да се докажем с работа“, каза бъдещият служебен премиер. Президентът: Очакванията към вас са изключително големи

„Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани, искаме честни, прозрачни, добре подготвени и добре проведени избори за Народното събрание. От вас очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да гарантират стабилна, правова, сигурна държава“ – с тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към Андрей Гюров.

Тя обясни мотивите си да се спре на кандидатурата на Андрей Гюров с аргумента, че той единствено е заявил, че ще подаде оставка от заемания пост като подуправител на БНБ, след като стане премиер.

Така отпадат съмненията за конфликт на интереси, отбеляза тя.

Йотова отбеляза, че преди избора си е провела множество консултации с юристи и юридическия екип на президентството и от правна страна е спокойна за решението си.

Президентът смята, че Андрей Гюров ще успее да направи политически безпристрастен кабинет. Очаква Гюров да представи „състав на кабинет без политически натиск“.

Държавният глава не иска да види в бъдещото служебно правителство компроментирани хора, както и такива, които не биха се справили с поста, ако бъдат номинирани.

От бъдещият служебен кабинет Йотова очаква да бъдат прдприети незабавни мерки върху контрола на цените, стабилизирането на публичните финанси, решения за високите сметки за ток, разрешаване на случая „Петрохан“, защита интересите на България като член на ЕС и в международен план.