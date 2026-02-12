Бойко Станкушев: Нужна е международна експертиза на белите петна по случая „Петрохан“

Share Facebook

„Още преди оперативните работници да си свършат работата, се изказа не кой да е, а Сарафов“

Това каза пред БНР журналистът Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд, като уточни, че е неизбежно да се потърси, защото чисто технически тук нямаме всичко, което би могло да допринесе допълнително за изясняване на фактологичната обстановка:

„Нужна е, защото има много бели петна в причинно-следствената верига на направените експертизи.Ако трябва да проследим как хронологично тръгнаха нещата, първото, което бие на очи, е, че още преди оперативните работници да си свършат работата, се изказаха не кой да е, а и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който се изказа с готова теза, знаейки какви са, и му пригласяше Деньо Денев – и.ф. шеф на ДАНС“.

Откъде имат информация шефове на служби и МВР – или са имали информация от проверки, правени по сигнали, но нищо не е предприето, или си измислят, коментира той.

Според него, след като двама души – майка и син – твърдят, че е имало проверки на организацията в хижа „Петрохан“, можем да приемем, че на база 100% от свидетелствата дотук, че е имало сигнали и проверки:

„Момчето, което вече не е момче (по медийни публикации Валери А.), казва, че е подало сигнал за сексуално посегателство срещу него (Ивайло Калушев) през 2022 г. – вече са минали над 3 години, и че е имало по тях проверки. Майка му, която даде интервю в „Дневен ред“ при Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, казва нещо повече – освен че е имало сигнали и са проверявани, но и че тя е виждала да идват в хижата „Петрохан“ от Агенцията за закрила на детето и ДАНС, казва, че са стояли по 2-3 часа“.

По думите му по свидетелствата на двамата може да се направи извод, че

главният прокурор и директорът на ДАНС са знаели за тези сигнали, които в предходните години не са довели до нищо:

„Най-простото обяснение е, че мърляво е работено и не са могли да съберат доказателства. Второ обяснение, ако влезем в хипотезата, че има внедрен един или повече агенти в групата и въобще в тази общност, може някой интелигентен оперативен работник е преценил, че на този етап не трябва да издават, че знаят, за да продължат да контролират отвътре дейността на тази престъпна според тях организация.

Ако са ги разработвали и са стигнали до някакви факти и са преценили, че ако потърпят още известно време, ще могат да хванат по-големи риби и по-драстични престъпления. Обаче така минават години. Въпросът е дали е имало сигнали, или – не и дали на базата на тези сигнали е имало и друг вид оперативна дейност, има ли фактология, тя засекретена ли е, може ли Народното събрание да я разсекрети. …

Друга възможна версия е, че е имало сигнали, но нищо не е открито, което твърдят привържениците на Калушев и групата, които вече не са живи и не могат да се защитят. Защото едно е да е работено, а друга е да е открито нещо„.

Станкушев беше категоричен, че не е приемлива хипотезата „да се остави педофилия да се шири тайно, за да могат службите да си правят разработки„.

Според него видеата с интервютата на майката и сина, които са дума срещу дума, трябва да се гледат от екипи от специалисти психолози, психиатри, сексолози, за да се направи експертиза на поведението им и на казаното от тях.

„Майката споменава Атанас Русев, като го нарича ченгето. Това може да се провери. Може да се провери и това, което тя казва, че той е източил данни от компютъра на Калушев“, посочи Бойко Станкушев.

Той посъветва хората, които се интересуват и следят развитието на случая през медийни публикации и разкази в ефира,

да не вярват категорично 100% на никого до този момент, защото „всеки дърпа към себе си“:

„Глупаво е и да се разсъждава, че истината е някъде по средата – или нещо, което казва единият, е истина, а друго – не, или нещо, което казва другият, е истина, а друга – не. А може единият изцяло да казва истината, а другият – не“.