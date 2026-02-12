Журналистът Борис Митов: На парламента не му пука за истината и за жертвите в случая „Петрохан“

Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право: Властите веднага започнаха да правят внушения

„Бих отличил две неща от вчерашния ден с парламентарното изслушване – вълната от изказвания на различни депутати по темата, внушенията, които бяха направени, въпросите, които бяха зададени от хора с ясното съзнание, че те няма да получат отговор, но с единствената цел да се чуят техните въпроси в ефир, без абсолютна никаква мисъл за роднините на хората, които умряха„.

Това каза пред БНРжурналистът Борис Митов от „Свободна Европа:

„Вече е напълно ясно, че службите са неглижирали съществуването на тази група, на тази общност, на това затворено общество“.

Разследването по случая „Петрохан“ на сто процента вече стана политика, коментира още в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ журналистът:

„От първите дни с появата на Борислав Сарафов и Деньо Денев започна да се завива натам, но вчера това, което наблюдавахме,

е изключително човешко падение„.

На парламента не му пука за истината и за жертвите, защото на тези хора изначално не им пука за хората в тази държава, за тези, които са гласували за тях, допълни Борис Митов.

Цалото интервю тук И „Пухкавато зайче“ да се казваше сдружението на жертвите, внушенията нямаше да спрат

„Вписването на едно юридическо лице с нестопанска цел става в Агенция по вписванията.

Режимът след промените от 2016 година стана малко по-облекчен от гледна точка на това, че не е необходимо хората да се разкарват до окръжния съд, а могат да подават електронно своите заявления, но сравнено с други държави не мога да кажа, че нашият режим е най-облекченият и най-лесният.

Всички трябва да си зададем въпроса дали, ако това сдружението на жертвите се казваше „Пухкавото зайче„, това щеше да предотврати трагичния край на ситуацията. Аз не мисля, че е така“.

Това заяви пред БНР Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право по темата защо неправителствена организация е регистрирана като „Национална агенция“:

„Въпросът с името е по-скоро отклоняване на вниманието от съществените обсъждания на казуса“.

Правоохранителните органи подходиха изключително грешно в началото от гледна точка на споделянето на информация, когато започна да се обсъжда инцидентът, добави в интервю за предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ Надя Шабани:

„Отклониха се от това да споделят обективните факти и започнаха веднага да се правят внушения. Доста умело подхванаха темата, чисто популистки“.

Цялото интервю в звуковия файл.