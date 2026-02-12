Ключов свидетел по казуса „Петрохан“ пред BIRD: Държавата знаеше какво се случва, но не направи нищо

BIRD публикува интервю с бивш ученик на Ивайло Калушев, който свидетелства два пъти за сексуални посегателства над него още през 2022 г., с надеждата да предпази други деца. Валери дава и подробни показания пред МВР след убийствата в Петрохан и Околчица, които изтичат от полицията в медиите непосредствено след това. За сметка на това сигналите му до службите три години преди трагедията остават без резултат. МВР не изпраща отговори.

Живот в секта, “приношения” за милиони и сексуални посегателства, маскирани като духовно извисяване. Чуйте Валери в интервю на Мария Черешева и Атанас Чобанов

МВР не изпраща отговори на въпросите на BIRD.

Разказът

“Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал”, разказа пред BIRD младият мъж на име Валери (днес той е на 31 г), бивш ученик на Ивайло Калушев. Той се свърза сам с иднанието, след като името му е оповестено без неговото съгласие от няколко онлайн издания.

“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”, разказва той пред изданието.

Младият мъж свидетелства отново, но чак на 4 февруари 2026 г., два дни след като Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са открити мъртви до хижата в Петрохан.

Отново го разпитват на 10 февруари, след смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и непълнолетния Александър до връх Околчица, като снемането на показания продължава над пет часа.

Ден по-късно, показанията му от 4 февруари са огласени от медии, включително с неговото име, а майка му, София, дава интервю в предаването на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова “Дневен ред”, в което тя оправдава Калушев и общността му и посочва сина си като “морален убиец” на групата на Калушев, пише BIRD .

Изданието огласява името му, след като Валери дава съгласие за това, въпреки, че без да го питат името вече е било огласено.

“Страхувах се за живота си”

Още през 2022 г. той дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му. оли за конфиденциалност.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило”

“Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал” – признава той.

“Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”.

Което и се случва. В интервюто си, майка му разказва как Калушев се обръща към нея с думите : “Овладей си сина !”. Екипът ни потвърди информацията че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Изтичат и показанията му пред МВР от 4 февруари, като той разпознава точни формулировки от това, което разказва на полицията. Не разполага с никакви документи или номер на преписка, които да потвърдят, че който и да е от разпитите в действителност се е случил. Някои от разговорите обаче се случват пред свидетели, за което можете да чуете повече в звуковия файл. Екипът ни изпрати въпроси до МВР, за да изясни какви действия са предприети във връзка с разследването и осигуряването на безопасността на ключовия свидетел.

Попадането в “сектата”

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.

“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”, каза той.

По думите на Валери, майка му му е предлагала да го запознае с Ивайло Калушев още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно, обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекста при всички е сходен: детето да бъде “спасено” от лоши навици и среда.

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в Краево, малко село в Софийска област, където той живее с гуруто и най-приближените му – Невена Илиева и Деян Илиев. Към момента и двамата не са говорили публично. За Невена Илиева се знае много малко, може да бъде видяна на снимки от Мексико във Фейсбук, а според различни източници, както и според вече закрития сайт на движението на духовната общност Skydharma, Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка.

По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

“Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели”, каза той.

“Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”, сподели още бившият “ученик”.

Дарения за над милион лева

Според Валери, семейството му е закупило къщата в Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат “приношения”, с които закупуват лодка и имоти в Мексико.

Майка му София също признава, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”.“Всеки, каквото имаше, го продаде”, разказа Валери.

“За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”.

“Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти”, категоричен е младият мъж.

В Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.

“Аз лично ги горих на клада”, заяви той.

Влечение към оръжия

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.

“Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита”.

“Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало”, коментира той.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

“Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.”, споделя бившият “ученик”.

По негови спомени, “ламата” му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.

“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен”., казва той.

“За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, категоричен е мъжът.

Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Двамата водят комуникация онлайн, която екипът ни видя, и Валери свързва притесненият родител с органите на реда.

“Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, казва той.

Водеща снимка: DivingMexico.com