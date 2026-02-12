Отборът на СУ„Св. Климент Охридски“ е отличен със специална награда на състезание по международна търговска медиация

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Сред отборите на 60 престижни академични институции от цял свят отборът по международна търговска медиация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за поредна година се представи подобаващо, като бе отличен със специална награда за Най-добра писмена работа – „медиационен план“. Отделно отборът достигна до 18-то място във финалното класиране на най-престижното състезание по международна търговска медиация – ICC International Commercial Mediation Competition, организиран от Международната търговска камара (ICC) в Париж, Франция.

От 2 до 7 февруари 2026 г. се проведе 21-вото издание на най-големия в света форум по търговска медиация и преговори, включващо водещи експерти и медиатори от центровете по медиация и арбитраж към Международната търговска камара. Единственият български отбор от състезатели бе този на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Форматът е изграден като симулация на процедури по медиация на основата на подробни международни търговски казуси, включващи дългогодишен спор, в които студентите участват като преговарящи страни. Самата медиационна среща се провежда в присъствието на едни от най-опитните медиатори и световни имена в международната търговска медиация.

Вдъхновени от истински истории и проблеми на съвременния бизнес, тазгодишните казуси бяха фокусирани върху ключови правни теми, сред които авторски права и интелектуална собственост, разпространение и „стрийминг“ на музикално творчество, ESG фактори на корпоративна устойчивост и др.

Българският отбор последователно се изправи срещу отбори от Бразилия, Великобритания и Словения, като демонстрира умения в областта на преговорите, стратегическото мислене и прилагането на техники за постигане на взаимноизгодни решения.

През трите състезателни кръга в ролите на изпълнителен директор и адвокат умело влязоха студентите Десислава Димитрова от магистърска програма „Културни връзки и геополитика на Европейския съюз“ и Симеон Симов – студент в IV курс на специалност „Право“ и II курс на специалност „Международни отношения“.

Третият студент от отбора бе Максим Попов – V курс „Право“, а треньори бяха възпитаниците на ЮФ на СУ – Кристияна Николова – специалност „Право“, и Кристина Горчева – специалност „Международни отношения“.

Успехът на тазгодишните участници затвърждава мястото на Софийския университет на международната сцена и засилва интереса и мотивацията на треньорите да продължават работата си по преподаване и разпространение на медиацията като метод за алтернативно решаване на спорове. Планират се редица събития и формати, в които състезателите активно да представят и споделят натрупания опит със свои колеги.

Специални благодарности отборът отправя към деканското ръководство на Юридическия факултет, Факултета по класически и нови филологии, както и Управителния съвет на Студентския съвет при СУ. Едноличната и непрестанна подкрепа на лауреата Мая Робева, заедно с тази на опитни бивши състезатели и треньори се оказа безценна за отбора.