Президентът Илияна Йотова възлага на одобрения за служебен премиер Андрей Гюров да състави служебно правителство

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Президентът Илияна Йотова възлага на кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров да състави правителство.

Вчера държавният глава посочи подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер. Днес от 10:00 ч. президентът Йотова ще приеме Гюров на „Дондуков“ 2.

Според Закона за БНБ в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, той подава оставка.

След като получи служебния мандат Андрей Гюров трябва да предложи на президента имена на министри, които президентът трябва да одобри. Конституционен срок за това няма, но се очаква процедурата по съставяне на кабинет ще отнеме около седмица.

Служебното равителство се назначава с указ на президента, а с втори, тя ще определи и дата на изборите за 52-ро Народно събрание, очакванията са това да е първата неделя след Великден – 19 април.

Президентът взе решене за избора си след 18 срещи за последните две седмици. Илияна Йотова първо разговаря с възможните 10 кандидати за служебен премиер, от които може да избира по Конституция.

Петима потвърдиха, че са готови за оглавят временно правителство: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След срещите си с кандидатите Йотова проведе консултации и с парламентарните групи.

Опозиционните партии в Парламента одобриха решението на Йотова за номинацията на Гюров.

Асен Василев – ПП-ДБ: „Най-важното за нас е да има честни избори. Посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока.“

„Трябва вече най-отдалеченият от този модел и очакваме реални действия“, каза Хайри Садъков от АПС.

Ивелин Михайлов от „Величие“ коментира, че изборът на Андрей Гюров е: “ контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство.“

Според новия председатела на ПГ на БСП Наталия Киселова, докато Андрей Гюров заема длъжността подуправител на Българската народна банка, той е част от списъка, от който президентът Йотова може да посочи служебен министър-председател и отговаря на условията.

„Президентът Илияна Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция, посочи президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев.

Той призова още да се гласува, „за да се сложи край на грабежа“.

Очаквано представителите на управляващото мнозинство критикуваха избора.

„Очевидно консултациите са дали своя резултат и имаме избора, който е пожелан от ПП-ДБ.“, заяви Цецка Цачева, зам. председател на ПГ на ГЕРБ – СДС.

„Г-н Гюров е тясно свързан с политическа сила“, заяви Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“.

Като презастраховка прозвучаха думите на Тошко Йорданов – ИТН, че ни „очкват нечестни избори“.

„Честни избори може да има, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, достатъчно неутрално е и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията“, заяви Андрей Гюров през януари, когато даде съгласие пред президента Йотова да стане служебев премиер.

Щрихи от житието на Антон Гюров .. и Антон Славчев

Антон Гюлров е семеен с две деца – синове.

Има добро образование – завършва математическа гимназия в Благоевград,а след това икономика в Софийския университет и Държавния университет „Труман“ в Мисури.

Трупа опит като кредитен анализатор в две банки – Харис банк и „Фолксбанк“.

През 2009 година преподава „Икономика и финанси“ в Американсикя университет, а от 2016 година „Капиталови пазари“ в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия. Той е доктор по икономика от Виенския университет (2005) .Гюров бе депутат в три народни събрания и председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“.

През юли 2023 г. бе избран от НС за подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.

В последните години правомощията му на подуправител бяха временно прекратени заради несъвместимост, обявена от Антикорепционната комисия.

Независимо от закриването на КПК, появило се във вторник в Държавен вестник, мнозина свързват вчерашната оставка на Антон Славков, три дни преди законът да влезе в сила, с казуса, който комисията му създаде и препятства изпълнението на функциите от Гюров като подуправител на БНБ поради несъвместимост.

АССГ обяви за нищожно решението на Антикорупционната комисия.

Съдът постанови още, че комисията на Славчев изобщо не е имала правомощия да се произнася по този казус.

Оставката на Антон Славчев последва информацията за избора на Антон Гюров за служебен премиер.

Резултатът от активността на Славчев ще бъде финализиран от Съда на Европейския съюз, пред който Гюров получи подкрепата на Европейската централна банка.