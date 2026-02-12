Последни новини
Тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз на трима нови членове на Европейската сметна палата

12.02.2026

Днес в 12 часа Съдът на Европейския съюз проведе тържествено заседание, по време на което тпима от новите членове на Европейска сметна палата положиха клетва , съобщи пресслужбата на Съда.

С  решения от 10 декември 2024 г., 13 май 2025 г. и 8 декември 2025 г. Съветът на Европейския съюз назначи за членове на Европейската сметна палата Илиана Иванова за периода от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2030 г., Lucian Romașcanu за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2031 г., както и Pierre Moscovici за периода от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2031 г.

Илиана Иванова е родена през 1975 г. в Стара Загора. През 1998 г. придобива бакалавърска степен по Международни икономически отношения в Икономически университет във Варна. Година по-късно получава магистърска степен по Международни икономически отношения в същия университет. През 2004 г. придобива магистърска степен по международен мениджмънт в Университета „Тъндърбърд“ в Аризона, САЩ.

Тя стъпва в длъжност като член на Европейската сметна палата на 1 януари 2013 г., където заема различни управленски длъжности.  Владее английски, френски, немски и руски език.

