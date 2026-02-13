Делото срещу Благомир Коцев и още четирима бе отложено за 24 март от Варненския окръжен съд

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев са предадени още четирима обвиняеми. В последните дни преди внасяне обвинителния акт прокуратурата щедро добави обвинения за общо 12 престъпления.

На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.

На 21 ноември на случаен принцип бе изтеглено името на съдия Светла Даскалова, която пое делото срещу петимата.

Едно от първите й действия по делото бе да отмени 5-месечния арест на Коцев срещу парична гаранция от 200 хил. лева.

Досега процесът ще се запомни с многобройни протести в подкрепа на варненския кмет, натиск над свидетели, добавяни тайни и защитени хора на прокуратурата, безобразни съдебни решения за държане на Коцев зад решетките, депутатът с имунитет, си остана анонимен, но бе причина делото да бъде иззето от Варна и предадено на Софийски градски.

Докато на шестия път след задържането на Благомир Коцев в ареста, един съдия прогледна и посочи, че прокуратурата злоупотребява с правомощията си.