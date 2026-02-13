Делото срещу Благомир Коцев и още четирима бе отложено за 24 март от Варненския окръжен съд

Последни новини
De Fakto 13.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 80 Прегледа

Defakto.bg

Рзпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души, насрочено за 17 февруари, се отлага за 24 март, по молба на един от адвокатите на подсъдимите заради служебната му ангажираност на същата дата.

След извършена справка този факт е установен и със свое разпореждане съдията-докладчик е отсрочил разглеждането на делото, за което всички страни са уведомени.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев са  предадени още четирима обвиняеми. В последните дни преди внасяне  обвинителния акт прокуратурата щедро добави обвинения за  общо 12  престъпления.

На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.

На 21 ноември на случаен принцип бе изтеглено името на съдия Светла Даскалова, която пое делото срещу петимата.

Едно от първите й действия по делото бе да отмени 5-месечния арест на Коцев  срещу парична гаранция  от 200 хил. лева.

Досега процесът ще се запомни с многобройни протести в подкрепа на варненския  кмет, натиск над свидетели,  добавяни тайни и защитени хора на прокуратурата, безобразни съдебни решения за държане на Коцев зад решетките,  депутатът с имунитет,  си остана анонимен, но бе причина делото да бъде иззето от Варна и предадено на Софийски градски.

Докато на шестия път след задържането на Благомир Коцев в ареста,  един съдия прогледна и посочи, че прокуратурата злоупотребява с правомощията си.

About De Fakto

