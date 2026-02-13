ВАС обезсили определение на Адм. съд София-област за спиране на решението на СЕМ за избора на ген. директор на БНТ

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Върховният административен съд обезсили определение на Административен съд София – област (АССО), с което е спряно изпълнението на решение на Съвета за електронни медии и съдебното производство до приключване на адм. д. № 850/2025 г. на АССО.

Делото пред ВАС е образувано по частна жалба на СЕМ против определението на АССО, с което съдът е спрял изпълнението на решение с влязъл в сила съдебен акт.

Върховните съдии приемат като недопустими жалбите по съществото на спора срещу решението на СЕМ за откриване на процедурата за избор на генерален директор на БНТ, поради което са направили извод и за недопустимост на искането за спиране на изпълнението на това решение.

В определението си върховните съдии посочват, че допустимостта на оспорването предпоставя и допустимостта на искането за спиране, поради което са проверили дали обжалваното решение на СЕМ подлежи на самостоятелен съдебен контрол, както и изводите на АССО за наличие на защитим правен интерес за оспорващите.

Касационната инстанция е приела, че решението на СЕМ няма белезите на общ административен акт по чл. 65 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) не изпълва дефиницията за индивидуален административен акт по определението на чл. 21, ал. 1 – 4 от АПК. Решението на СЕМ е акт по чл. 21, ал. 5 от АПК. Оспореният акт, с който е открита процедура за избор на генерален директор на БНТ, не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Проверката за законосъобразност на този акт се извършва в производството по оспорване на крайния административен акт по чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

ВАС е приел за неправилен извода на АССО, че оспорващите имат правен интерес от обжалване на решението за откриване на процедура за избор на генерален директор. Посочил е, че упражняването на техни права по предходната прекратена процедура за избор не обуславя пряко техния правен интерес да атакуват откриването на нова такава процедура.

Спрямо жалбоподателите засягането е само по отношение на прекратената процедура за избор, в която са участвали и която са обжалвали.

Решение № РД-05-70/15.07.2025 г. на СЕМ поставя начало на ново производство пред административния орган и правата на жалбоподателите за участие в него не са засегнати.

Това решение е отделна процедура, то не регулира някакъв етап от единна процедура по избор, част от която е решение № РД-05-69/15.07.2025 г., за да се приеме, че последното рефлектира пряко и непосредствено правата на жалбоподателите.

Върховните магистрати приемат, че СЕМ разполага с правомощието при новонастъпили относими обстоятелства във връзка с откритата процедура на 15.07.2025 г. да спре същата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 АПК. Това правомощие е на органа.

Определението по административно дело № 11773/2025 г. е окончателно. То е подписано с особено мнение от член на съдебния състав.

Като се възползва от съдебаната система, Емил Кошлуков след поредица от съдебни дела продължава да управлява БНТ.

Дeлoтo щe ce зaпoмни c мнoжecтвo oтлaгaния нa зaceдaниятa зapaди бившия cпopтeн жypнaлиcт Caшo Йoвĸoв, ĸoгoтo Koшлyĸoв нaзнaчи зa ĸoнcyлтaнт в БHT 3. Блaгoдapeниe нa шиĸaниpaнeтo, Koшлyĸoв пpoдължи дa yпpaвлявa БHT близo 3 гoдини cлeд изтичaнeтo нa 3-гoдишния мy мaндaт. Caмият Koшлyĸoв cъщo няĸoлĸo пъти бe пpичинa зa oтлaгaнe нa дeлoтo, ĸaĸтo нa пъpвa инcтaнция в Aдминиcтpaтивeн cъд – Coфия oблacт, тaĸa и във BAC.