Бойко Найденов и Иван Брегов критично за разследването и прокуратурата за случая „Петрохан“

“ Една седмица е прекалено много време, за да се изясни самоубийство“, каза бившия шеф на НСлС „След като Пепи Еврото се движи между България и Гърция, защо пък един кемпер да не се движи между Странджа и Враца“, сочи Иван Брегов

„Не бих се наел да направя оценка на техните процесуално-следствени действия. Но факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тип рани, които съответстват на самоубийство за първите три трупа. Една седмица време е прекалено много“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

„Или са го знаели тогава, пък не са го казали, което също е укоримо. Или не са знали какво точно правят. Но и в двата случая наистина оценката, която може да се даде на действията, не е добра“, посочи той.

„Оперативно-следствената група, когато се получи съобщение за труп, за убит човек, е на мястото и в рамките на пет минути се ориентира за какво става въпрос. Там има и съдебен медик, който веднага помага, пък и човек с опит веднага разбира за какво става въпрос. След това една цяла седмица мина, докато се съобщи, че има такъв тип огнестрелни наранявания, които съответстват на изстрел отблизо за самоубийство“, посочи Найденов.

„Определените институции се ползват за политически цели. Само ще кажа, че един от принципите за изграждането на ДАНС, беше нейната деполитизация. Основните ѝ функции по опазване на конституционния ред, финансовата система, радиочестотния спектър, доведоха до фалит на най-голямата българска банка – КТБ. И ДАНС някак това не успя да го забележи, открие, разследва и оповести в един ранен етап“, заяви юристът Иван Брегов.

Според него не бива да се вади една версия и с нея да се опитва да се затвори случая

„Ефирът на Българското национално радио, когато се избираше Иван Гешев за главен прокурор, беше прикъснат за два часа, когато не бе спирал и по време на Втората световна война. И ДАНС и до ден днешен няма логично обяснение, кой странен клошар от Пловдив е прикъснал радиочестотния спектър на БНР. Една от важните енергийни системи като ПАВЕЦ „Чаира“ се самовзриви след ремонт и ДАНС още не е казала какво се случи. Конституционният ред е тежко застрашен поради вкарването в мрежи за политически поръчки и зависимости покрай Пепи Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, но материалите по тези дела и разследвания не стигат до Народното събрание, а и като че ли не стигат доникъде“, коментира той.

„И как сега ние да вярваме на всичко това, което в момента се разпространява, на гърба на жертвите, на гърба на техните близки. И най-страшното, може би, ако ние вярваме, че правовият ред в България защитава децата и семейството като особено язвими, особено важни, къде е била защитата на децата, когато има подаден сигнал в 2022 година и защо от прокуратурата казват, че сигналът е бил оттеглен и това е попречило на разследване, след като това е престъпление от общ характер и прокуратурата е длъжна да разследва“, попита Иван Брегов.

„След като Пепи Еврото се движи между България и Гърция, защо пък един кемпер да не се движи между Странджа и Враца? Възможно е, защото някой превратно управлява тези институции и очевидно, ако има два отбора в социалните мрежи, институционално единият отбор е подпомогнат от прокуратура и разследващи органи“, посочи юристът.

Наистина можеше да се наприви много и да бъде спасен живота поне на две деца, допълни Найденов.

