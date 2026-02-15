Последни новини
Иван Бакалов: Случаят „Петрохан“ се политизира много и лошо

De Fakto 15.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 136 Прегледа

Има по – сериозни предположения за убийство на шест души

„Този случай много болезнено засегна обществотоВ социалните мрежи ври и кипи. Медиите изнасят официална информация от институциите – МВР, прокуратура, обаче хората не вярват.

Това заяви пред БНР журналистът Иван Бакалов.

Част от проблема е вълнението около възможна педофилия. Това не е поверено на Националното следствие, където има повече експерти и възможности, а на регионалните служби на МВР. Защо е така?!“

Бакалов напомни, че имаме главен прокурор, който заема поста си след изтичане на срока, в който може да бъде и.ф.

Политизацията върви по няколко направления, посочи той пред БНР в предаването „Неделя 150“.

„Първо – меморандум за сътрудничество с НПО. Второ – когато се търси мотив за убийство или самоубийство. Калушев е построил комунизма. За какво му е да се самоубива? Това са свободни съчинения.

Много нелепо е трима здрави, прави мъже, с пари, като този адвокат, да се самоубият по този начин. Това не са млади момченца под влияние на този гуру. Друга е работата. Има по – сериозни предположения за убийство на шест души“.

Идват избори, напомни журналистът.

„Има по-голям избор. Колкото повече хора гласуват, толкова по-малко депутати ще има Пеевски“.

 Връзката с шесте жертви се губи по едно и  също време 

Връзката с всички 6 жертви от Петрохан  и Мальовица се губи по едно и също време – малко след 19 часа на 1 февруари, това става ясно от показанията на близките, за които съобщи Нова тв.

Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч на 1 февруари.

Майката на Дечо Василев, един от тримата убити мъже,  писала със сина  на 1 февруари около 19 часа.

„Някъде около 19.07 му писах, като го попитах:“Как си? Наваля ли много сняг?“ Дечо веднага отговорил: „Супер съм. Да, наваля„.

В 19:39 майката написала на сина си нов sms – „Във вторник ще си дойдеш ли?“

„Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което нещо не се беше случвало никога досега“, казва майката, цитирана от в. Сега.

В същото време Деян Илиев, приятел на Ивайло Калушев казва:  „Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Калушев не отговаря“.

Веднага след това Деян прави опити да се свърже с Дечо, Пламен и двамата Ивайловци, но телефоните на всички са изключени или извън обхват. По това време Калушев и Дечо не са  заедно – тялото  на Дечо е открито пред хижата в Петрохан, Ивайло Калушев е сред жертвите под Околчица.

От  ПП-ДБ поискаха  свикване на Съвета по сигурност към МС

