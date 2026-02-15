Майката на убития Николай Златков: Чудовищно е, шестима убити и пълно игнориране на жертвите и близките

Ралица Асенова – майка на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно дете под връх Околчица, заяви в ефира на Нова телевизия, че

не вярва на досегашното разследване и настоява за международна проверка на случая.

„Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава”, каза Асенова.

„Не вярвам на институциите в момента. Това, което се случи през последните две седмици, е абсолютно чудовищно – шест убити човека и пълно игнориране на правата на близките“, каза тя. Майката обясни, че първоначалните ѝ показания за Петрохан не са били записани и взети под внимание, а разпитите са били фокусирани само върху сина ѝ, без да се разглежда цялата ситуация.

Асенова разказа как е била информирана от Деян Илиев, който открил трите тела на хижа Петрохан.

Ралица посочи, че познава Деян Илиев, който е открил трите тела на „Петрохан”. Жената обясни, че точно той ѝ е казал, че хижата гори и че има трима загинали. „Изпаднах в истерия, затворих телефона, започнах да звъня на всички, но телефоните им бяха изключени. После върнах обаждането на Деян и го попитах откъде знае, че това за загиналите. Тогава той ми каза – бяха наредени пред хижата един до друг. От него не разбрах, че са убити с огнестрелни рани. Казах му, че тръгвам нагоре, но той ме спря и каза, че трябва да намерим останалите”, обясни майката.

Деян е споделил на Ралица, че предходния ден е видял тримата убити – Ивайло, Дечо и Пламен, на хижата и „всичко е било наред”. За другите трима – Ивайло, Николай и 15-годиншоно момче, са знаели, че са с кемпера на морето.

Майката каза още, че е изключително притеснена и „ужасена” за Деян и неговата приятелка. Телефоните и на двамата са изключени, допълни тя.

Последният път, когато е говорила с Деян, е било, когато той е бил на хижата с разследващите. Обещал ѝ, че после, като приключи, ще се чуят отново. След това е спрял да чете съобщенията, които му е изпращала.

На следващия ден вече не ги получавал. „Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена”, допълни тя.

Ралица каза още, че Деян не ѝ е казвал, че е получавал съобщение преди това от Ивайло Калушев.

„Деян ми каза, че убийството на „Петрохан” е умишлено“, каза още Ралица Асенова

„Той ми каза: „Моля те, бъди внимателна, ако видиш нещо нередно, звънни на 112.

Тогава го попитах: „Ти смяташ ли, че това е умишлено?”

Той каза: „Да, категорично”, разказа още майката на Николай.

Именно Деян Илиев заяви, че в хижата е било пълно с гилзи, а полицията обяви, че са намерени само четири.

Ралица Асенова разказа, че Калушев е оставил завещание, според което всичко, което притежава, отива при двете деца – Николай и синът на Яни Макулев, което според нея доказва, че той не е извършител на убийство или самоубийство.

„Не виждам как педофилът и убиецът ще завещае всичко на двете деца. Иво Калушев не е способен на убийство и самоубийство, камо ли да причини нещо лошо на Сашо и Ники. Никога не съм имала притеснения, че синът ми е бил там. Той винаги е споделял с мен и никога не ми е казвал за проблеми в групата“, каза тя.

Асенова също критикува медийното отразяване на трагедията, като твърди, че обществото е било манипулирано и е изградено негативно мнение за жертвите.

„Много добре беше натиснато едно копче и всичко избухна. Моят син не е педофил, не е убиец и не е самоубиец. Ивайло Калушев е човек слънце, а Пламен е изключително фин и мил човек. Дечо го познавам най-малко, но съм благодарна, че успях да му подаря картина„, разказа майката през сълзи.

Сред исканията ѝ са повторни разпити на кмета на Гинци, проверка на трафични данни от мобилни оператори, разпит на очевидци и съседи, както и проверка на електроподаването в района по време на инцидента. Майката натоя

за публично извинение от всички държавни институции,

които според нея са излели неверни твърдения за шестимата загинали.

„Искам международно независимо разследване. Призовавам президентството, омбудсмана, Европейската комисия и всички неправителствени организации, занимаващи се с правата на човека,

да осигурят закрила за близките и за жертвите“, заяви Ралица Асенова.

Тя добави, че е видяла за последно Николай с приятелите му, без да има признаци за проблеми. „Знаехме, че Николай и Иво са с кемпера на морето.

В заключение Асенова повтори, че се притеснява за Деян и приятелката му.

„Първоначално си помислих, че са го извикали на разпит, но го познавам много добре и съм убедена, че няма как да не ме потърси. Надявам се да се е покрил заради целия този шум, но се страхувам много за него, обясни тя.

Жената подчерта, че е дала показания доброволно.

Връзката с шесте жертви се губи по едно и също време

Връзката с всички 6 жертви от Петрохан и Мальовица се губи по едно и също време – малко след 19 часа на 1 февруари, това става ясно от показанията на близките, за които съобщи Нова тв.

Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч на 1 февруари.

Майката на Дечо Василев, един от тримата убити мъже, писала със сина на 1 февруари около 19 часа.

„Някъде около 19.07 му писах, като го попитах:“Как си? Наваля ли много сняг?“ Дечо веднага отговорил: „Супер съм. Да, наваля„.

В 19:39 майката написала на сина си нов sms – „Във вторник ще си дойдеш ли?“

„Той обаче не ми отговори нито същата вечер, нито на следващия ден, което нещо не се беше случвало никога досега“, казва майката, цитирана от в. Сега.

В същото време Деян Илиев, приятел на Ивайло Калушев казва: „Около 19:50 получих странно съобщение от него, на което само го попитах дали е жив. Калушев не отговаря“.

Веднага след това Деян прави опити да се свърже с Дечо, Пламен и двамата Ивайловци, но телефоните на всички са изключени или извън обхват. По това време Калушев и Дечо не са заедно – тялото на Дечо е открито пред хижата в Петрохан, Ивайло Калушев е сред жертвите под Околчица.