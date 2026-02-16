АС-Бургас остави в ареста 19-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за катастрофа с АТВ и тежките й последици

Share Facebook

Апелативният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а четиригодишното ѝ дете бе тежко ранено. Инцидентът стана на 14 август м.г.

Днес Бургазлиев поиска да бъде измененена взетата спрямо него от Окръжния съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, но молбата му не бе уважена. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщи БТА.

От Апелативния съд посочиха, че става дума за извършено тежко транспортно престъпление с квалифициращи обстоятелства както по отношение на дееца, така и на настъпилия престъпен резултат. Според съдебния състав не е отпаднала опасността от укриване от страна на обвиняемия.

От Апелативния съд уточниха, че не се приема възражението на адвоката на Бургазлиев, с което се твърди, че същият е лишен от конституционното си право на образование. От съда посочват, че постановлението, с което е разрешен достъп на преподаватели от гимназията до обвиняемия за провеждане на изпити, не е отменено. Според съда съществуват затруднения основно по специалните предмети, за които е необходима електронна среда, но те биха могли да бъдат преодолени при по-добра координация между затворническата администрация, прокуратурата и професионалната гимназия.

На на 9 февруари т.г. обвиняемият за инцидента отново поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден, без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити.

По искане на защитата му като свидетел беше призована неговата класна ръководителка, която посочи, че в ареста той не може да положи необходимите 19 изпита, а след това да се яви и на матура през май. Тогава от държавното обвинение заявиха, че жалбата е неоснователна и че на обвиняемия е предоставена възможност за контакти с преподаватели. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи, че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.