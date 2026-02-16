„Маркет линкс“: Румен Радев с най-високо доверие – 51%, ако изборите са сега – той събира 25.6% от гласовете

При избори сега коалицията около Румен Радев печели изборите с 25.6% от заявилите, че ще гласуват на предсрочния вот. На второ място се нареждат ГЕРБ-СДС с 15.4%, а на трето място „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12.5%, сочат данните. Следват „ДПС – Ново начало“ с 10.5% и „Възраждане“ с 4.5%.

Това са първи социологически данни за политическите нагласи в страната, след като Румен Радев напусна президентството и обяви, че ще участва в изборите, съобщи Добромир Живков пред БТВ.

Доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%.

Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината. Той се ползва с 51% доверие, Костадин Костадинов – с 16%, Бойко Борисов – с 15%, Радостин Василев – с 14%.

Повишава се мажоритарният потенциал на Румен Радев, твърди Живков.

При Асен Василев разликата е драстична – доверието е 12%, а недоверието – 77%м , при Делян Пеевски доверието към него е 8%, а недоверието – 86%.

Разликите в нивата на подкрепа на партийните лидери и водените от тях формации, показва склонности да се доверява повече персонално на водещата партийна фигура, отколкото на самата организация. Електоралната подкрепа за съществуващите партии намалява, особено за формациите около 4-процентната бариера, които са найуязвими към новия политически проект.

56% от анкетираните съобщават, че със сигурност ще гласуват,

още 19% отговарят „по-скоро да“, което е най-високото ниво от април 2021 г. насам.

Над 18 на сто от решилите да гласуват казват, че още не са избрали за кого ще дадат гласа си, а това дава потенциал за още по-голям резултат на Румен Радев.

„Това е огромен брой български граждани, в зависимост от активността тук може да стоят около 700 000 души, които могат да променят картината. Има потенциал за Радев да натрупа още“, каза Добромир Живков в ефира на бТВ.

Между 4 и 6 политически формации се очаква да присъстват в следващия парламент.

Ако изборите са сега, в новото Народно събрание влизат формацията, с която ще отиде на изборите Румен Радев, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало и „Възраждане“.

Левицата не се доближава до 4-процентната бариера.

Доверието в институциите остава критично ниско,

като правителството и Народното събрание се доближават до най-неблагоприятните си стойности за последните години.

Кабинетът в оставка с премиер Росен Желязков приключва с около два пъти по-ниско ниво на обществено доверие в сравнение с първия месец на своя мандат. То е второто по доверие в началото си правителство. Това на Кирил Петков от декември 2021 е стартирало със 36% доверие, а третото е воденото от Николай Денков, което беше подкрепяно от 22% от пълнолетните българи, коментира Живков.

Напрежението в обществото тлее.

Още от 2020 г., но сега е с много по-голяма сила. С ареста на кмета на Варна, се влоши още повече напрежението, заяви Живков.

Подкрепата за членството в ЕС и НАТО остава доминираща, но се наблюдава осезаем ръст на нагласите за напускане, особено по отношение на ЕС. Консолидацията на евроскептични и прокремълски настроени сегменти около Радев поставя въпроси за бъдещата 4 външнополитическа ориентация на страната, коментира социологът.

Национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и Маркет ЛИНКС е проведено сред 1019 лица над 18 г. в страната в периода 07 – 13 февруари 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

ПП.

До 4 март внася за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име

Вчера Румен Радев заяви пред представители на българската общност в Берлин, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в Централната избирателна комисия коалиция с ясно име. Ще бъде обявена и програмата на формацията:

„Няма да се явяваме с партия на тези избори, защото няма време за нейната регистрация. За партия няма време, защото правенето на партия беше на ръба на законовия срок. Като вземем предвид превзетата правосъдна система – знаете кой как решава – ВАС, какво да направи с Българския олимпийски комитет, какво да направи с Българската национална телевизия и така нататък, посто щяхме да бъдем саботирани в последния момент. Затова ние ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат в момента редовна регистрация. Не мога да ги кажа, защото знаете как работи репресивната машина“.