Доц. Ива Пушкарова: Ако не бъдат изгонени мафиотите и лидерите им от съдебната власт, отиваме към революция

На мафиота не се осигурава интегритет, той се изхвърля и плаща сметката на вредите, които е нанесъл

Доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател по наказателно право в СУ „Климент Охридски“. Тя е представител на академичната общност на форум за съдебната реформа, организиран от ПП.

Въз основа на голямо корпуционно изследване в Съвета по криминологични изследвания, тя описва етапите на мафиотизацията на властта и съдебната система, като по подробно се спира на последния етап от него.

Изказването й е на учен, то е подкрепено с научна методика и поради това се обръща на „вие“ към участниците на форума.

„Описвам етапи от мафиотизацията и всяко съмнение за определени лица е в рамките на случайното“, казва Пушкарова.

Представяме част от забележителната й реч.

България има проблем с мафиотизацията на властите си. Сега говорим за прокуратурата, но аз съм съгласна с колегите, че тя е част от общата картина.

Трябва да правим разлика между корупция и мафиотизация. Корупцията е управляемо явление. С нея можете да се справите с антикорупционни мерки, които може доведат до промяна на поведение.

Как изглеждат последните етапи от мафиотизацията?

Вие имате селективен и статегически контрол и терор вътре в системата и когато говорим какво представлява реакцията на професионалните общности, имат ли вътре лидерство и оцелели авторитети, които са в състояние да понесат личен риск, се стига до въпроса за защита на техния интегритетен избор.

Но да приемем, че такива продължава да има, защото е глупаво да се твърди, че такива няма, както е глупаво и да се твърди, че „всички са такива“.

Но като махнем този стратегисчки избор, ударът върху вътрешното доверие между колегите – да не знаят кой на коя страна е и дали твоят колега не работи срещу теб и не обслужва мафиотски интереси, дали утре няма да ти образуват дисицпиланрана и ли наказателна процедура по фалщива информация, кой от твоите колеги ще обслужи това,

означана етап на институционално замръзване, който наблюдаваме.

Този етап означава, че вие нямате орган. Корумпирана прокуратура и съд и т.н. означава, че имате държавен орган, който е болен и от време на време обслужва чужди интереси. Когато не ги обслужва, тоест върху него няма корупционен натиск, той функционира като част от държавата, следва нейните закони и вътрешното убеждение на колегата.

Корумпираният служител за разлика от мафиота се влияе от средата в която е поставен, и ако бъдат направени опити за промени, той би се повлиял от условията, в които е поставен, дори ако той самият което не би направил това, ако не е в тези условия. В този случай бихте могли да заставите един човек, който няма вътрешен интегритет, но се влияе от средата в която е поставен, да спазва правила.

Италия с многогодишен опит е доказала, че когато имате степен на мафиотизация, антикорпуционните мерки са контрапродуктивни, тоест засилват ефекта на възпроизвеждане на мафиотизацията.Тази наша неуспешност да проведем реформи и обстоятелството че всички сме разочаровани от крайния резултат, се дължи на факта, че лекуваме с неправилните средства друг вид заболяване, бъркайки диагнозата.

Мафиотът

Когато имате мафиот на една длъжност, неговата лоялност е към този, който го е сложил там. Той в свободно си време не прави нищо, той не разследва убийства, пътнотранспортни престъпления, кражби. Той няма и уменията за това.

Това не е държавен служител, а структурно навлизане на организирана престъпност вътре в институцията.

Ако се опитвате с антикорупционин мерки да промените това – само допълнително стабилизарате вируса вътре и му се позволява той структурно да улегне.

Подобно поведение се наблюдава, когато овладяната институция престава да се съобразява с нормативните условия, в които е поставена. (Пример, отказва да се съобразява с решения на ВКС б.р. )

Тя излиза от институционален контрол и спира например да прави избори на органи, които е задължана да прави, реже от себе си, като престава да общува с онези органи, които не са заразени, престава да изпълнява закона, независимо какво пише в него, прави го флагрантно (грубо и скандално б.р.)

Тоест имаме друг тип проблем и ако ние продължаваме да грешим в начина на неговото лечение ,

ще продължааме да задълбочаваме проблема.

Разбирам, че трябва да се бърза, защото животът на всеки от нас минава в това утре да се събудим в един по-добър свят.

Ние обаче сме в в положение на свободно падане от известно време. Няма как да започнем да се изправяме в орбитата при положение, че още сме в инерцията на падането.

лустрация или революция.

Историческата практика е доказала, че напредналият етап на мафиотизация имат за краен резултат е едно двете –

Ако революцията е твърде болезнен вариант, то въпросът за човешкия фактор продължава да стои.

Исторически това е пред нас. Не искам никого да плаша – не обичам нито едното , нито другото, привържаник съм на еволюционните методи, но нито теорията, нито практика е показала трети вариант.

Опасявам се, че няма друг вариант.

Как се осигурява интегритет?

Ами на мафиота не се осигурава интегитет.

Мафиотът не може да бъде подложен на проверки за морал, на изследване психиката му, на имуществото му и т.н.

Маргарлет Тачър беше казала, че не може да се преговаря с онзи който е нахлул в дома ви, а вие опитвате да преговаряте при какво условия да остане в него.

Той трябва да бъде изхвърлен и да плати сметката на вредите, които е нанесъл.

Изходът е в избор на нормални членове на ВСС, нормален шеф на ВАС и нормален главен прокурор.

Базисната основа, която колегите от Италия винаги са повтараля е изключително проста, но е много трудна.

…Намирате интегритетни хора. Това е естественият противник и на корупцията, и на мафията.

Човек, който винаги ще избере морала и лоялността към държавата, дори и да не е най-умният и най-образованият. Така че намирате хора с интегритет.

Такива, които това биха направили, чиято лоялност е там.

И моля да ме чуете внимателно: лоялността им да не е към политическа партия, лоялността им да е към държавата, към закона, защото от това печелим всички.

Все още нещата са обратими, ако смените лидерството.