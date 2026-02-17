Двама министри на МВР са спестили актове на фирми за нерегламентиран боклук, връчени от кмета на Бистрица

Палежът бе извършен около 1.30 часа в неделя срещу понеделник. Това е втори инцидент с кмета, след като през юли миналата година стана ясно, че в кабинета му са нахлули маскирани хора с бухалки, но до момента не е ясно кои са били.

На кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор пред къщата на Самуил Попов, спират пред имота, разливат запалителна течност от туби и я палят.

След това бързо напускат мястото.

По това време в къщата са били кметът и негови близки. За радост , при посегателството няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети.

Полицията обяви, че е задържала петима по подозрение, че имат връзака с палежа. Една от версиите, по които полицията работи във връзка с умишления палеж, е че кметът е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

„Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигналът ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година – тогава е започнало насипването на земни маси. Може да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г. Тогава бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали, разказа Самуил Попов пред Нова тв.

Има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на министпите Атанас Илков и един – на Даниел Митов. Те обаче останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на вътрешния министър.

Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни Попов в ефира на „Здравей, България”.

Той получи масова подкрепа от кметовете в цялата страна.

Кметове от страната се събраха пред Кметството на Бистрица в подкрепа на кмета на селото Самуил Попов, чийто автомобил и входната врата на къщата му вчера бяха подпалени.

„Приемам подкрепата с радост. Благодаря на всички колеги, които са пътували и от морето, и от цялата страна“, каза Самуил Попов, цитиран от БТА.

„Приемам го като знак на подкрепа за това, че някои хора просто прекалиха, взели са се за недосегаеми и много велики“, коментира той. Не знам кои са поръчителите, но, дай Боже, да разберем час по-скоро, допълни Попов.