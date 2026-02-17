ЕСПЧ: Българските институции не са разследвали ефективно тежък побой с расистки мотив

Share Facebook

Българските власти не са разследвали расистки побой, сочи решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), обявено днес. Съдът се произнесе по делото на британския гражданин Леон Кофи, който беше пребит от група футболни фенове през 2018 г. в София.

Делото e от адв. Адела Качаунова и адв. Ивета Савова от правната програма на БХК.

Делото Koffi v. Bulgaria (№ 95/24) е свързано с нападение на 29 септември 2018 г. над Леон Франсоа д’Асисиз Кофи – чернокож британски гражданин, който е бит от група футболни фенове, придвижващи се след мача ЦСКА – Левски. Нападението става на ул. „Ген. Паренсов“, пред сградата на МВР. Пострадалият получава тежки травми, включително счупване на челюст и избити зъби, които водят до продължително болнично лечение и няколко хирургични намеси.

По случая е образувано досъдебно производство, но години наред извършителите не са установени и разследването е спирано неколкократно. Националните съдилища на два пъти отменят спирането на разследването като посочват конкретни пропуски на разследващите и дават специфични указания как да бъдат преодоляни.

ЕСПЧ намира, че по начина, по който е водено, разследването е нямало как да доведе до установяване на фактите и идентифициране на извършителите. Сред ключовите пропуски, подчертани от Съда, са липсата на незабавни действия на място за осигуряване и запазване на доказателства, необясними забавяния при разпити на свидетели и събиране на важни материали, както и непълно изпълнение на указанията на националните съдилища при последващите възобновявания на разследването. Съдът подчертава, че подобна липса на действия в самото начало на разследването може да нанесе непоправима вреда върху възможността то да бъде доведено до реални резултати.

Наред с това ЕСПЧ приема, че властите не са направили целенасочен опит да проверят и изобличат евентуалния расистки мотив за нападение над Леон Кофи. Въпреки че пострадалият и други свидетели ясно сочат, че нападателите ясно са разкрили мотивите си, издавайки подигравателни „маймунски“ звуци и други обиди, липсват конкретни следствени действия в хода на производството, а правната квалификация е насочена към хулигански мотив, без реално разследване на расистка мотивация. Поради това Съдът намира нарушение на забраната за дискриминация във връзка с неефективното разследване.

Решението потвърждава стандартите на ЕСПЧ, че при тежки посегателства държавата е длъжна да осигури разследване, което реално може да установи извършителите, а при данни за престъпление от омраза – да положи всички разумни усилия за проверка и изобличаване на дискриминационния мотив.

Това решение доказва, че българската държава продължава да си затваря очите за специфичния характер на расисткото насилие. Разследването първоначално е водено за причиняване на средна телесна повреда, а едва две години по-късно наблюдаващият прокурор изменя квалификацията на престъплението и добавя хулигански мотив. Третирането на расово мотивирано нападение като обикновено хулиганство не е просто правна грешка – то е нарушение на основни права. Интересен детайл от днешното решение е, че жалбата пред ЕСПЧ е подадена без нито едно национално производство да е завършено. Въпреки това Съдът приема жалбата за допустима и се произнася в забележително кратък срок, което е показател за важността на делото.

Съдът отхвърли оплакването на Кофи за нарушение на член 3 в неговия материален аспект. Твърденията в жалбата са, че държавата е била длъжна да предвиди и е могла да предотврати нападението над Кофи. Оперативният план на полицията, макар и подробен на хартия, не е бил адекватно приложен на място, оставяйки високорискова зона по същество ненаблюдавана, а данни за расистки нападения от футболни фенове в България не са изолирани. С малка разлика (4 гласа „за“ и 3 „против“) ЕСПЧ отхвърли това оплакване.