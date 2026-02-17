Социолозите на „Мяра“: Партията на Радев има преднина от над 14 на сто пред формацията на Бойко Борисов

Ако изборите бяха сега, в парламента щяха да влязат 5 политически сили, а други две са на ръба.
Ново социологическо проучване, този път от агенция „Мяра“, потвърждава прогнозата на „Маркет Линкс“ от вчера за голяма преднина на все още необявения политически проект на бившия президент Румен Радев пред ГЕРБ. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г.
Според „Мяра“ Радев би получил подкрепата на 33,3% от избирателите, заявяващи, че твърдо ще участват на следващите избори. Това му дава преднина от над 14 на сто пред формацията на Бойко Борисов, която е втора с 18,9%.
„Маркет Линкс“ даваше съответно 25,6% на Радев и 15,4% на ГЕРБ.
На ПП-ДБ проучването на „Мяра“ отрежда 12,7 на сто от гласовете, на ДПС-НН – 10,7 на сто, а на „Възраждане“ – 6,8%. Това са петте формации, които със сигурност биха влезли в парламента, ако изборите се проведат сега.
МЕЧ (3,9%) и БСП (3,7%) имат шанс да прехвърлят бариерата, според „Мяра“, докато проучването на „Маркет Линкс“ обяви, че те категорично са извън Народното събрание.
Фармяцеету ня ИТН и АПС обаче засега са без шанс – те се движат около 2 на сто от гласовете.
51,5% от избирателите биха участвали със сигурност във вота, с което активността би надхвърлила три милиона души. Като възможни фактори, които да окажат въздействие от Мяра посочват случая „Петрохан“, както и смяната на лидерството в БСП.
Изследването е възложено, финансирано и проведено от социологическа агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.