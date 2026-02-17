Социолозите на „Мяра“: Партията на Радев има преднина от над 14 на сто пред формацията на Бойко Борисов

Ако изборите бяха сега, в парламента щяха да влязат 5 политически сили, а други две са на ръба.

Ново социологическо проучване, този път от агенция „Мяра“ , потвърждава прогнозата на „Маркет Линкс“ от вчера за голяма преднина на все още необявения политически проект на бившия президент Румен Радев пред ГЕРБ. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г.

Според „Мяра“ Радев би получил подкрепата на 33,3% от избирателите, заявяващи, че твърдо ще участват на следващите избори. Това му дава преднина от над 14 на сто пред формацията на Бойко Борисов, която е втора с 18,9%.

„Маркет Линкс“ даваше съответно 25,6% на Радев и 15,4% на ГЕРБ.

На ПП-ДБ проучването на „Мяра“ отрежда 12,7 на сто от гласовете, на ДПС-НН – 10,7 на сто, а на „Възраждане“ – 6,8%. Това са петте формации, които със сигурност биха влезли в парламента, ако изборите се проведат сега.

МЕЧ (3,9%) и БСП (3,7%) имат шанс да прехвърлят бариерата, според „Мяра“, докато проучването на „Маркет Линкс“ обяви, че те категорично са извън Народното събрание.

Фармяцеету ня ИТН и АПС обаче засега са без шанс – те се движат около 2 на сто от гласовете.

51,5% от избирателите биха участвали със сигурност във вота, с което активността би надхвърлила три милиона души. Като възможни фактори, които да окажат въздействие от Мяра посочват случая „Петрохан“, както и смяната на лидерството в БСП.

Изследването е възложено, финансирано и проведено от социологическа агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.