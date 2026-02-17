Омбудсманът: Опасно упойващо вещество, известно сред лишените от свобода като „билка“, се разпространява в затворите

Опасно упойващо вещество с неясен химически състав, известно сред лишените от свобода като „билка“, се разпространява в затворите и в редица случаи не може да бъде засечено с наркотични тестове, предупрежават от институцията на омбудсмана Велислава Делчева.

Това е една от констатациите в 13-ия годишен доклад на институцията от проверките в местата за лишаване от свобода през 2025 г., извършени от дирекция Националнен превантивен механизъм (НПМ) към институцията на обществения защитник.

НПМ е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в затворите, арести, домовете за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др.

Данните от доклада показват, че през 2025 г. са извършени общо 81 проверки в затвори, арести, социални услуги, психиатрични болници и центрове за настаняване на търсещи закрила лица.

За веществото става ясно след проверка по повод смъртта на лишен от свобода в Затворническо общежитие от закрит тип (ЗОЗТ) „Кремиковци“. По време на проверките са открити предмети със съмнителна миризма. Веществото може да бъде внесено по различни начини – в дрехи и хартия, напоено в конци или инжектирано в кората на плодове, посочиха от институцията. По данни на администрацията десетки лишени от свобода употребяват подобни вещества, като често се наблюдават случаи на изпадане в неадекватно състояние, въпреки отрицателните им тестове за наркотици, обясниха още от институцията на обществения защитник.

От НПМ са отправили препоръки към Министерството на правосъдието за разширен химичен анализ на веществото, осигуряване на техника за проверка на пратките, както и за закупуване на тестове за по-широк спектър от субстанции.

След проверките в затворите и арестите се отчита пренаселеност, лоши материално-битови условия – влага, мухъл, слабо осветление, паразити, недостиг на медицински персонал и проблеми с достъпа до лечение, констатират още от институцията на омбудсмана.

Продължава настаняване на деца в социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища-интернати (ВУИ), включително на деца под 14-годишна възраст, при условия, които не осигуряват ефективна подкрепа за развитието им и създават риск от вторична виктимизация, сочат проверки, свързани с правата на децата.

Омбудсманът препоръчва реформа в системата за детско правосъдие и оценка на нуждата от функциониране на специализирани съдебни състави за деца, посочиха от институцията. Препоръчва се още отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и приемане на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Омбудсманът препоръчва и закриване на интернатите и въвеждане на мерки за работа с децата извършители.

По отношение на непридружените деца – бежанци в доклада е отчетено, че въпреки намаления брой молби за закрила от непридружени деца, има проблеми с ограничен достъп до здравна помощ, липса на достатъчно социални услуги и трудности при интеграцията след получаване на статут. Общественият защитник препоръчва въвеждане на системна политика за закрила и интеграция на непридружените деца, както и извеждането им от центровете за бежанци след предоставяне на бежански или хуманитарен статут и настаняването им в подходящи социални услуги.

Друг акцент са нелегално предоставяни социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. Докладът отчита, че в края на 2025 г. са приети законодателни изменения, с които нелегалната дейност вече е криминализирана.

По отношение правата на хората с психични разстройства проверките на НПМ показват недостиг на лекари и медицински сестри, амортизирана база и ограничени възможности за рехабилитация, посочиха от институцията. Установени са случаи на продължителна изолация и недостатъчен контрол върху прилагането на ограничителни мерки, допълниха от институцията. Омбудсманът Велислава Делчева подчерта необходимостта от промяна на правната рамка, регламентираща психичното здраве.

БТА припомня, че Велислава Делчева изпрати в Комисията по здравеопазването в Народното събрание становището си по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с проблеми с правата на пациентите с психиатрични заболявания.

Там се подчертава, че основните дефицити на тази наредба са свързани с липсата на ясни правила в каква последователност и в какъв общ обем могат да бъдат налаганите мерки за имобилизация (връзване на пациенти) в рамките на едно денонощие. Посочено е, че по сега действащата наредба, човек може да бъде изолиран всеки ден в продължение на дни почти без прекъсване на мярката, както и че наредбата не конкретизира основанията, при които се прилагат мерки за имобилизация.