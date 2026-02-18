Последни новини
Йотова одобри министрите, представени от Андрей Гюров, съдия поема МВР, адвокат начело на правосъдието (обновена)

Наказателният  съдия  Емил Дечев ( най-долу) ще бъде  вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров,  а министерството на правосъдието се възлага на  Андрей Янкулов от сдружението „Антикорупционен фонд“.

Хасан Адемов от АПС  става  социален министър, пост, който е заемал и преди, а бившият му съпартиец Корман Исмаилов оглавява транспортното ведомство. (целият състав най-долу)

„Ще издам указ!“, каза Йотова след като изслушава имената.

Като  одобри предложения състав, президентът утре ще издаде указ  назначаването на правителството и ще насрочи предсрочни  парламентарни избори за 19 април.

„Лично ще пристъвам на вашето заклеване в парламента„, каза Йотова на Андрей Гюров.

Преди седмица Гюров очерта профила на министрите, които ще включи в екипа си:

Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с опит, с експертиза и с приличие. Хора, които няма да действат безпардонно и които ще вдъхват спокойствие“.

Посочи и какъв трябва да е вътрешният министър: „Човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям“.

Гюpoв нaпpaви cepиoзни зявĸи зa yпpaвлeниeтo, нe пpoпycнa и казусът  „Capaфoв“, ĸoйтo  вeчe нaд ceдeм мeceцa скандализира обществото с  пpeдcтaвяне си зa и.ф. глaвeн пpoĸypop,  след като у правомощията му бяха прекратени още на 21 юли 2025 гoдинa.

Имaмe eдин чoвeĸ, ĸoйтo e yзypпиpaл oфиca нa глaвния пpoĸypop и миниcтъpът нa пpaвocъдиeтo тpябвa дa пpeдпpиeмe мepĸи в тaзи пocoĸa“, зaяви Гюpoв пpeд жypнaлиcти.

От Андрей Янкулов, премиерът Гюров очаква да поиска нoв вpeмeнeн глaвeн пpoĸypop нa мяcтoтo нa Capaфoв, чиито 6-месечен срок на поста изтече,  но прокурорската колегия флагрантно отказа да спази  закона и запази на поста удобния фаворит на първия ред от  проваления парламент.  Какво още значи това ли? Припомнете си обяснението на доц. Ива Пушкарова тук.  Някои имат шанс да се разпознаят в обясненията на учения.

 

Служебният кабинет

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Вицепремиер по европейските средства – Мария Недина

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелков

Министър на финансите – Георги Клисурски

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Министър на културата – Найден Тодоров

Министър на околната среда и водите – Юлиян Попов

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова

Министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

 

Кой е вътрешният  министър Емил Дечев

Емил Дечев е съдия от Софийския градски съд  с  опит в управлението на Министерството на правосъдието.

Той  беше зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства. Дечев заемаше този пост при Янаки Стоилов (2021), Надежда Йорданова (2022), Крум Зарков (2022-2023) и Атанас Славов (2023-2024).

Ползва се с отлична репутация в колегията като справедлив и обективен съдия, който не прави компромиси със закона и не прощава измамите.

55-годишният юрист е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Кариерата му започва в средата на 90-те първо като следовател в Столичната следствена служба.

През 2000 г. става съдия в Плевенския районен съд, а три години по-късно се премества в Софийския районен съд.

През 2012 г. започва работа като наказателен съдия в Софийския градски съд.

През декември 2025 г. той трябваше да гледа делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинениетоу че са оказвал натиск на министъра на електронното управление Александър Йоловски.  Съдията обаче си направи отвод заради обвързаност с кабинета на Петков през 2022.

 „Отговорността, която поема избраният от вас вътрешен министър е много голяма – трябва да се справи със злоупотребите с купения вот„, каза президентът Йотова.

About De Fakto

