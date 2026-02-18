Йотова одобри министрите, представени от Андрей Гюров, съдия поема МВР, адвокат начело на правосъдието (обновена)

Share Facebook

Наказателният съдия Емил Дечев ( най-долу) ще бъде вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров, а министерството на правосъдието се възлага на Андрей Янкулов от сдружението „Антикорупционен фонд“.

Хасан Адемов от АПС става социален министър, пост, който е заемал и преди, а бившият му съпартиец Корман Исмаилов оглавява транспортното ведомство. (целият състав най-долу)

„Ще издам указ!“, каза Йотова след като изслушава имената.

Като одобри предложения състав, президентът утре ще издаде указ назначаването на правителството и ще насрочи предсрочни парламентарни избори за 19 април.

„Лично ще пристъвам на вашето заклеване в парламента„, каза Йотова на Андрей Гюров.