Йотова одобри министрите, представени от Андрей Гюров, съдия поема МВР, адвокат начело на правосъдието (обновена)

Наказателният съдия Емил Дечев ( най-долу) ще бъде вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров, а министерството на правосъдието се възлага на Андрей Янкулов от сдружението „Антикорупционен фонд“.
Хасан Адемов от АПС става социален министър, пост, който е заемал и преди, а бившият му съпартиец Корман Исмаилов оглавява транспортното ведомство. (целият състав най-долу)
„Ще издам указ!“, каза Йотова след като изслушава имената.
Като одобри предложения състав, президентът утре ще издаде указ назначаването на правителството и ще насрочи предсрочни парламентарни избори за 19 април.
„Лично ще пристъвам на вашето заклеване в парламента„, каза Йотова на Андрей Гюров.
Преди седмица Гюров очерта профила на министрите, които ще включи в екипа си:
„Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с опит, с експертиза и с приличие. Хора, които няма да действат безпардонно и които ще вдъхват спокойствие“.
Посочи и какъв трябва да е вътрешният министър: „Човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям“.
Гюpoв нaпpaви cepиoзни зявĸи зa yпpaвлeниeтo, нe пpoпycнa и казусът „Capaфoв“, ĸoйтo вeчe нaд ceдeм мeceцa скандализира обществото с пpeдcтaвяне си зa и.ф. глaвeн пpoĸypop, след като у правомощията му бяха прекратени още на 21 юли 2025 гoдинa.
„Имaмe eдин чoвeĸ, ĸoйтo e yзypпиpaл oфиca нa глaвния пpoĸypop и миниcтъpът нa пpaвocъдиeтo тpябвa дa пpeдпpиeмe мepĸи в тaзи пocoĸa“, зaяви Гюpoв пpeд жypнaлиcти.
От Андрей Янкулов, премиерът Гюров очаква да поиска нoв вpeмeнeн глaвeн пpoĸypop нa мяcтoтo нa Capaфoв, чиито 6-месечен срок на поста изтече, но прокурорската колегия флагрантно отказа да спази закона и запази на поста удобния фаворит на първия ред от проваления парламент. Какво още значи това ли? Припомнете си обяснението на доц. Ива Пушкарова тук. Някои имат шанс да се разпознаят в обясненията на учения.
Служебният кабинет
Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов
Вицепремиер по европейските средства – Мария Недина
Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелков
Министър на финансите – Георги Клисурски
Министър на вътрешните работи – Емил Дечев
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева
Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов
Министър на отбраната – Атанас Запрянов
Министър на външните работи – Надежда Нейнски
Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов
Министър на здравеопазването – Михаил Околийски
Министър на културата – Найден Тодоров
Министър на околната среда и водите – Юлиян Попов
Министър на земеделието и храните – Иван Христанов
Министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов
Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова
Министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова
Министър на енергетиката – Трайчо Трайков
Министър на електронното управление – Георги Шарков
Министър на туризма – Ирена Георгиева
Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев
Кой е вътрешният министър Емил Дечев
Емил Дечев е съдия от Софийския градски съд с опит в управлението на Министерството на правосъдието.
Той беше зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства. Дечев заемаше този пост при Янаки Стоилов (2021), Надежда Йорданова (2022), Крум Зарков (2022-2023) и Атанас Славов (2023-2024).
Ползва се с отлична репутация в колегията като справедлив и обективен съдия, който не прави компромиси със закона и не прощава измамите.
55-годишният юрист е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерата му започва в средата на 90-те първо като следовател в Столичната следствена служба.
През 2000 г. става съдия в Плевенския районен съд, а три години по-късно се премества в Софийския районен съд.
През 2012 г. започва работа като наказателен съдия в Софийския градски съд.
През декември 2025 г. той трябваше да гледа делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинениетоу че са оказвал натиск на министъра на електронното управление Александър Йоловски. Съдията обаче си направи отвод заради обвързаност с кабинета на Петков през 2022.