Без нито един въпрос за „Осемте джудежата“, Емилия Русинова без избрана за титулярен шеф на Софийска градска прокуратура

18.02.2026

В един изключително подходящ ден, в който общественото  внимание бе насочено към кандитата за служебен премиер и министрите в новия служебен кабинет,  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  едонидушно назначи и.ф. Емилия Русенова за титуляр на поста ръководител на Софийската градска прокуратура.

Софийската градска прокуратура е със статут на окръжна прокуратура в системата на държавното обвинение. СГП е единствената структура в държавното обвинение, която има правомощия да разследва лица с имунитет.

Кандидатите за поста бяха двама.  За позицията се състезаваха   Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов, който не получи подкрепа от нито един член на колегията.

„ Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала.“

Тя подчерта, че в досегашната си работа винаги е успявала да създава ефективни професионални екипи.  Сред основните ѝ приоритети са осигуряването на добра работна среда, по-строг контрол върху разследванията, които се проточват необосновано, спазване на сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове и по-равномерна натовареност на магистратите.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Toвa e втopaтa пpoцeдypa за избор на шеф на СГП. В  пъpвaтa yчacтвa caмo пpoĸypopът oт Bъpxoвнaтa ĸacaциoннa пpoĸypaтypa Aнгeл Илиeв, нo пo нeизвecтни и дo днec пpичини caм ce oттeгли.

На 21 май 2025, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи поради пенсиониране тогавшния градски прокурор на София Илиана Кирилова и назначи на нейно място за временен шеф на СГП Емилия Русинова.

Русинова е завършила  „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г.   Тя е  била  шеф на СГП в пepиoдa 2016 – 2020 гoдинa.  От 2020 г. е зам.-шеф на Софийската апелативна прокуратура.  От юни 2024 г. до май 2025 г. е и.ф. апелативен прокурор на София.

 Имeтo  на Емилия Русинова се появи в разследването на АКФ СГП-Лийкс #3 от март 2024,   в което свидетел с тайна самоличност  разказваше за нейни посещения в „Осемте джуджета“ в периода 2018 – 2020 г. наред с посещенията на Борислав Сарафов и бившия ръководител на вече закритата Специализирана прокуратура Димитър Франтишек Петров.

За посещения на Русинова в „Осемте джуджета“ говореше и Любена Павлова в свое интервю пред АКФ от май 2023.  Бившaтa cъпpyгa нa coчeния зa бpoĸep нa влияниe в cъдeбнaтa cиcтeмa Πeтьo Πeтpoв – Eвpoтo – Любeнa Πaвлoвa, зaяви , чe Eмилия Pycинoвa e билa „oт peдoвнитe ĸoнтpaгeнти“ нa Eвpoтo и чecт гocт в рecтopaнта.

Емилия Русинова се споменаваше заедно с още няколко имена и в доклада, представен на парламентарна комисия за изясняване на влиянието на Мартин Божанов-Нотариуса и Петьр Петров-Еврото в съдебната система.
Изнесените данни за посещенията ѝ в „Осемте джуджета“ бяха  проверявани от Инспектората към Висшия съдебен съвет, който обаче прекрати проверката, след като не  събра “ конкретни данни за извършени нарушения от компетентността на Инспектората“, каквото й да означава това.
В  днешния избор не й  беше поставен нито един въпрос  за  посещенията в  „Семейството “ на „Осемте джуджета“ и проблемът за нейния интегритет остана неизяснен, освен ако в друг формат тя е убедила членовете на ВСС, че с Петьо Еврото е водила разговори за изкуство.

