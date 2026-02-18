Без нито един въпрос за „Осемте джудежата“, Емилия Русинова без избрана за титулярен шеф на Софийска градска прокуратура

Кандидатите за поста бяха двама. За позицията се състезаваха Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов, който не получи подкрепа от нито един член на колегията.

„ Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала.“

Тя подчерта, че в досегашната си работа винаги е успявала да създава ефективни професионални екипи. Сред основните ѝ приоритети са осигуряването на добра работна среда, по-строг контрол върху разследванията, които се проточват необосновано, спазване на сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове и по-равномерна натовареност на магистратите.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Toвa e втopaтa пpoцeдypa за избор на шеф на СГП. В пъpвaтa yчacтвa caмo пpoĸypopът oт Bъpxoвнaтa ĸacaциoннa пpoĸypaтypa Aнгeл Илиeв, нo пo нeизвecтни и дo днec пpичини caм ce oттeгли.