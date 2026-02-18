СЕМ допусна петимата кандидати за генерален директор на БНТ

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

С пет гласа „за“ членовете на Съвета за електронни медии допуснаха всички кандидати за генерален директор на БНТ до третия етап на процедурата по избора – изслушване, което ще се проведе утре, съобщи БНР.

Това стана възможно след като Върховният административен съд отпуши процедурата и позволи на СЕМ да проведе избро на нов генерален директор на Българската национална телевизия. Магистратите уважиха жалбата на Съвета за електронни медии и отмениха определението на Административния съд София-област, с което по-рано беше спряна процедурата.

СЕМ вече може да продължи избора на шеф на обществената телевизия с редовен мандат, в който участва и сегашният директор Емил Кошлуков, надскочил значително тригодишния си мандат на поста, изтекъл през 2022 г. със съдебни процедури.

Претендентите са петима – Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

СЕМ прие и процедурните правила, по които ще става изслушването на кандидатите, които ще се представят по реда на подаване на документите си. Първо ще бъде изслушването на Свилена Димитрова, което ще започне в 14 часа.

Самият избор на генерален директор ще бъде в петък.