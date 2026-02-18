В „ДВ“е обнародван конкурса за заемане на 9  длъжности „съдия“ във ВКС, заявления за участие – в 14-дневен срок

В „Държавен вестник“, бр. 17 от 13.02.2026 г., е обнародвано решението на Съдийската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за повишаване и заемане на 9 (девет) длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението, до 27.02.2026 г. включително, кандидатите могат да подават заявления за участие в конкурса.

Заявленията за участие и приложените към тях документи се подават:

– лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12;

– по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg;

– чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени извън срока, не се разглеждат. При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления, както и в раздела на конкурса.

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. към документите за участие кандидатите прилагат копие от 3 акта, избрани от тях, които следва да опишат в заявлението си.

За всеки кандидат следва да бъде изготвена и приложена кадрова справка (по образец) със задължително попълване на данни по отношение на:

– периоди на командироване, продължително отсъствие или отпуск или др.;

– информация за проверки, извършвани от ИВСС или от по-горестоящи ОСВ, с посочване на конкретните констатации/липса на такива за съответния кандидат.

Справките (по образец) за разгледаните и приключени дела или преписки през последните 3 години от дейността (13.02.2023 г. – 13.02.2026 г.) следва да са издадени за конкретния период на работа на кандидата в съответния орган на съдебна власт.

Справките и служебните бележки за стаж следва да включват и деня на обнародване на конкурса в Държавен вестник, обясниха от ВСС.