Върховният административен съд окончателно потвърди сделката за придобиването на „Булсатком“

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – София област (АССО) по административното дело, с което е потвърдено решение на Комисията за защита на конкуренцията за одобрение на сделката за придобиване на „Булсатком“ от собственика на „Виваком“.

Административно дело № 4641 от 2025 г. е образувано пред ВАС по касационни жалби на „А1 България“ ЕАД, „Цетин България“ ЕАД и „Йеттел България“ ЕАД.

Производството пред първоинстанционния съд АССО е било образувано по три жалби на „А1 България“ ЕАД, „Йеттел България“ ЕАД, „Цетин България“ ЕАД срещу решение № 1252 от 30.11.2023 г. на КЗК. С него е прието, че сделката по договора от 24.11.2022 г. не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) поради недостатъчен оборот на придобиваната част (под прага от 3 млн. лв. за релевантната последна приключила финансова година на територията на страната); а сделката по договора от 25.11.2022 г. не представлява концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК (липса на трайна промяна в контрола върху съответната стопанска дейност).

По отношение на страните и корпоративните връзки съдът е установил, че „Юнайтед Тауърс България“ ЕООД е дружество с предмет на дейност, насочен към придобиване/изграждане/експлоатация на инфраструктура за мобилни електронни съобщителни мрежи и предоставяне на достъп до такава инфраструктура на трети лица. Към датата на нотификацията капиталът му е еднолична собственост на „Словения Броудбанд“ S.а.r.l. „Виваком България“ ЕАД е доставчик на електронни съобщителни мрежи и услуги; към датата на нотификацията акционерният му капитал е еднолична собственост на „Словения Броудбанд“ S.а.r.l. „Булсатком“ ЕООД към датата на нотификацията е собственост по верига (през „Булсатком Инвестмънт Лимитид“, Великобритания и „Вива Корпорейт България“ ЕООД) на „Вива Корпорейт“ S.а.r.l. (Люксембург), контролирано от физическо лице С.Р.

Установен е и икономическия контекст на сделките. За „Булсатком“ целта е продажба на активи за подобряване на влошено финансово състояние, включително при отчетени нетни годишни загуби. За придобиващата група сделката от 24.11.2022 г. цели допълване на портфолиото от обекти за разполагане на базови станции, а сделката от 25.11.2022 г. – осигуряване на текущ доход от обратния наем.

ВАС приема за обосновани и законосъобразни изводите на АССО, че двете сделки следва да бъдат разделени, тъй като не представляват една единствена концентрация. Сделката за предоставяне на електронна съобщителна мрежа не представлява концентрация, а сделката за колокацията не минава праговете за нотифициране.

Касационната инстанция приема също, че е КЗК правилно е установила, а първоинстанционния съд е потвърдил, че с оглед на обстоятелството, че двете сделки са за различен тип инфраструктура, които служат за предоставяне на различен вид услуги. Съответно, те могат да бъдат обособени в различни пазари, представляват обособена част от цялото предприятие на „Булсатком“ ЕАД и като такива не са взаимосвързани относно осъществяване на отделна стопанска дейност, годна да генерира оборот. Поради именно тази особеност, че тези две сделки не са произтичащи една от друга и не за взаимозависими, следва извода, че между тях не е налице тази свързаност, която се визира в концепцията за една-единствена концентрация и нямат пряка функционална връзка помежду си.

Върховните магистрати приемат, че не са налице кумулативните предпоставки за концентрация, предвидени в разпоредбата на чл. 24 от ЗЗК.

Решението по административно дело № 4641 от 2025 г. е окончателно.