Иван Брегов: Цялата прокуратура е под политическо управление, макар тя да е част от съдебната власт

Как от доживотна присъда се стига до опровдание

Тази вечер от 18.30 часа пред Съдебната палата в София ще се състои протест под надслов „Справедливост за Ети и нейните близки“. Поводът за протеста е обратът по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло беше намерено преди пет години в куфар край Перник. Подсъдими за смъртта ѝ са нейният съпруг и баща му – Орлин и Пламен Владимирови, които на две инстанции получиха доживотни присъди. Но след като Върховния касационен съд върна делото, Софийския апелативен съд намали присъдатата на съпруга Орлин на 20 г., а неговият баща беше изцяло оправдан.

„Протестът ще премине мирно, с ясна позиция в защита на справедливостта, човешкия живот и върховенството на закона„, заяви пред БНР Диана Стоева – организатор на гражданския протест.

Коментар по темата направи и Иван Брегов от Правната програма на Института за пазарна икономика:

„Присъдата трябва да почива на обективни факти и доказателства. Когато се оказва, че тези лица ( съпругът и баща му) са участвали в следствен експеримент в едно качество, а после придобиват качеството на обвиняеми в процеса, няма как това да не е безспорно нарушение. Опорочен е редът, по който са извършени тези действия и порокът на тези действия лежи при разследващите – в случая това са МВР и прокуратурата, а съдът е обвързан с тези действия. /…/ Когато има нещо опорочено в реда на събиране на доказателства, правото не може да изврати това“.

Според Брегов правосъдният министър има много малка роля в това да се изясни случая „Петрохан“. По думите му по-големият фокус трябва да бъде към прокуратурата и доколкото е възможно към МВР:

„Да се отвори това, което няма да попречи на разследването – да се каже ясно на обществеността, за да няма конспиративни теории и за да не се употребява политически самият казус. А той вече беше употребен политически.

Политическото влияние в прокуратурата, което е взело цялата прокуратура под политическо управление, макар тя да е част от съдебната власт, де факто тя е на абсолютен политически контрол – такива случаи имаше в нашето минало. Това трябва да спре.

Това се спира по много ясен начин от МВР. Това може да направи министър Емил Дечев.

Но в прокуратурата този маниер трябва да бъде наказван дисциплинарно. Тук е властта на министъра на правосъдието – ако желае и ако има възможност,

да внесе 5 или 10 ключови дисциплинарни производства, има за какво и има срещу кого“.

Брегов определи като „трудна“ задачата пред правосъдния министър – „да извади Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор“.

Все пак според него има начин:

„Ако се намери редови прокурор, който да обжалва свое дисциплинарно наказание, което е потвърдено или започнато по инициатива на Борислав Сарафов в качеството му на временно изпълняващ функциите главен прокурор, и се иска в това производство установяване на нищожност на назначението му от съда, има начин това да бъде направено. Това назначение от прокурорската колегия на ВСС е абсолютно нищожно и не трябва да породи правно действие“.

Според Иван Брегов,

Андрей Янкулов може да внесе дисциплинарно производство срещу Сарафов.

По думите му обаче задачата пред Янкулов е доста сложна и му създава дискомфорт още от самото начало.

Брегов подчерта, че вътрешният министър Дечев ще се сблъска с „една силно мафиотизирана отвътре среда в МВР“:

„Видни мутри държат юздите в МВР. Според мен ще е много трудно да бъдат заставени да работят редовите разследващи полицаи по този казус, защото мутренският чадър отгоре е много силен и Емил Дечев не може да го срази с крехка административна управленска ръка„.

